– Vi er derfor veldig glade for at Dr. Mukwege har akseptert fagmiljøenes nominasjon, og at universitetets styre har utnevnt ham til æresdoktor ved Universitetet i Sørøst-Norge, sier rektor Petter Aasen i en pressemelding.

Mukwege jobber ved Panzi sykehus i Kongo og er den første til å bli utnevnt som æresdoktor ved USN. Han mottok i 2018 Nobels fredspris.

Fagmiljøer innenfor teknologi og helsevitenskap på universitetet har gjennom flere år hatt et samarbeid med Mukwege. Utnevnelsen ble gitt for hans store vitenskapelige og kliniske innsats for kvinner som har vært utsatt for vold og overgrep, behandling av fødselsskader og andre sider ved kvinnehelse.

Utnevnelsen ble gitt på kvinnedagen onsdag 8. mars.

