Venstre vil skrive abort-rett inn i Grunnloven. Skal bli «bolverk» mot innstramminger

– Vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe. Derfor bør vi bedre sørge for at det skal mye til for å kunne endre eller fjerne abortretten, sier talskvinne Ingvild Wetrhus Thorsvik til Vårt Land.

Hun har sammen med Venstre-leder Guri Melby og medrepresentantene Ane Breivik, Grunde Almeland, Abid Q. Raja og Alfred Jens Bjørlo signert forslaget. Det ble fremsatt ved åpningen av stortingsmøtet på kvinnedagen 8. mars.

– Retten til selvbestemt abort er i dag utelukkende regulert i ordinær lovgivning i Norge, og nyter ikke grunnlovs vern. Flere steder i verden trekkes abortrettigheter i ordinær lovgivning tilbake eller uthules, heter det blant annet i begrunnelsen for forslaget.

Grunnlovsforslag må behandles i to stortingsperioder og krever to tredjedels flertall. Dermed er det først i det neste Storting Venstre-fremstøtet blir avklart.

«Grunnloven er et bolverk mot en fremtid vi ikke kjenner»

I forslaget vil Venstre ha en ny paragraf 103 – om rett til frivillig å avbryte eget svangerskap.

– Det må aldri skapes tvil om gravides rett til fri, selvbestemt abort i Norge. For å verne om den gravides frihet til å velge selv, bør prinsippet grunnlovfestes, uten et for vidt rom for tolkning, heter i begrunnelsen for forslaget.

Venstre-profilene påpeker at abortrettigheter er under press en rekke steder i verden. Derfor mener partiet at det er grunn til å gi prinsippet om selvbestemmelse en ytterligere forankring i norsk lov.

– Det vil alltid finnes krefter som utfordrer retten til selvbestemt abort. Grunnloven er et bolverk mot en fremtid vi ikke kjenner, heter det.

FORSLAGSSTILLERE: Venstres leder, Guri Melby, og nestleder Abid Raja er blant profilene som har signert partiets grunnlovsforslag. (Gorm Kallestad/NPK)

Vil sikre at det skal «noe mer til» for å snu i abortloven

Partiet poengterer at endringen ikke vil berøre det øvrige regelverket om abort: Tidsfrister for abort, grunnlag for senabort eller fosterreduksjon skal fortsatt defineres gjennom ordinær lovgivning.

– Det forslagsstillerne søker å oppnå ved å løfte retten til selvbestemt abort opp på et høyere trinn i lovgivningen, er at det i tiden fremover skal noe mer til for å reversere rettighetene i ordinær lov.

Også i fjor fintet Venstre frem abort-forslag knyttet til kvinnedagen. Da fremmet noen av de samme representantene forslag om utvidet 16-ukers grense for selvbestemt abort. Forslaget kom før regjeringens abortlovutvalg var utnevnt - og ble derfor vraket av Stortinget.

Det handler jo ikke om «antall uker» her, men å løfte en rett til et høyere nivå. — Ingvild Wetrhus Thorsvik, Venstre-talskvinne

Mulige støttepartnere: De som vil liberalisere dagens abortlov

Ingvild Wetrhus Thorsvik erkjenner at det er en lang parlamentarisk vei – gjennom to stortingsperioder – før et eventuelt grunnlovsvedtak kan komme.

– Jeg håper at en rekke andre partier kan støtte forslaget. Det handler jo ikke om «antall uker» her, men å løfte en rett til et høyere nivå, sier Thorsvik.

– Hvilke partier tror du vil sikre grunnlovsforslaget støtte?

– I dag er det mange partier som ønsker en utvidelse av dagens abortgrense. De jobber også for dette fordi de mener selvbestemt abort er en svært viktig sak. Det kan tenkes at disse partiene vil ønske å løfte selvbestemmelsen til et høyere nivå i lovgivningen, svarer Thorsvik.