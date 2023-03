Rundt 10.000 møtte opp for å markere kvinnedagen i Oslo

Det var et fullstappet Youngstorg i Oslo som onsdag markerte den internasjonale kvinnedagen onsdag. Politiets innsatsleder Erik Hestvik opplyser til NTB at de anslår at rundt 10.000 mennesker hadde møtt opp for å delta i markeringen.

Fra 18-tiden var det appeller og innslag før de frammøtte gikk i tog i sentrum, blant annet forbi Stortinget. De frammøtte løftet plakater om kvinners kamp for rettigheter, likestilling og frigjøring, men årets hovedparole var «Jin, Jiyan, Azadi – Kvinne, Liv, Frihet», en støtte til iranske kvinners kamp.

Også kvinnehelse var en viktig sak i årets markering.

Samtidig som hovedarrangementet på Youngstorget, arrangerte Inkluderende Feminisme alternativ markering på Eidsvoll plass. Der hadde rundt 500 mennesker møtt opp.

(©NTB)