Gjesten i denne ukens episode av Vårt Land-podkasten Kammerset er Frp-politiker Bård Hoksrud. Der snakker han blant annet om nestlederkampen i partiet.

Hoksrud er en av tre som til nå har sagt at de ønsker å bli nestleder i partiet. Hoksrud hadde dette å si om hvorfor han kunne tenkt seg det viktige vervet:

– Det er fordi fordi jeg at synes det er utrolig gøy å reise rundt i organisasjonen, å være med å bygge partiet og å treffe folk. Det er klart at som nestleder er man med å utvikle politikken, og det er jo to spennende år framover nå – vi får et nytt stortingsvalg om drøye to år.

De to andre som til nå har meldt sitt kandidatur er Erlend Wiborg og Frank Sve. Skal man tro Hoksrud, er lederkampen preget av et klima som er «veldig godt» med kollegaer som «prater varmt om hverandre».

Hoksrud kan også avsløre at det er knyttet spenning til hvorvidt Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi vil stille.

– Jeg er spent. Hva kommer han til å gjøre? sier Hoksrud til Kammersets programledertrio Lars Inge Staveland, Berit Aalborg og Emil André Erstad.

– Jeg tror folk tilgir hvis man er ærlig

Det har gått mange år mellom Hoksruds lansering av et nestlederkandidatur og den gangen det stormet som verst rundt politikeren: Den turen til Riga.

I 2011 fulgte TV2 etter stortingsrepresentanten på en tur til Riga i Latvia. De filmet at Hoksrud kom ut av nattklubben «Brilliant Gentlemens Club», og da Hoksrud ble konfrontert av TV2, innrømmet han å ha kjøpt sex, noe som er ulovlig i Norge.

– Da dette kom så tenkte jeg at nå er alt ferdig. Det gikk gjennom hodet at nå er alt ferdig, nå er det bare å legge seg ned. Men så hadde jeg gode venner som ga gode råd. Og det handlet hele tiden om at det var en lang vei å få tilbake den tilliten.

I podkastepisoden reflekter Hoksrud rundt hvorfor han mener det er viktig at politikere er ærlige i slike situasjoner.

– Det var jeg tenkte med en gang: du må bare være dønn ærlig med en gang, og stå for det du har gjort, og heller bare stå for litt mer. For hvis dere i media kan finne ut at man har sagt eller gjort noe som ikke er helt riktig, må man bare gå fra skanse til skanse, og det er ikke noe bra, sier Hoksrud.

– Jeg tror at folk tilgir hvis man er ærlig og forteller ting. Men hvis man prøver å skjule ting eller går til motangrep, opplever man gjerne det stikk motsatte, og da får man ikke den tilliten.

Hør som podkast

Kammerset er Vårt Lands politiske podkast, hvor Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg, nyhetsredaktør Lars Inge Staveland og kommentator Emil André Erstad og gjester tar deg med inn i de mest interessante sakene i det politiske Norge.