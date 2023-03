Aborttallene i Norge stiger for første gang siden 2008

I 2022 ble det utført 11.967 aborter, mot 10.875 i 2021, en økning på rundt 10 prosent.

Det viser tall fra Abortregisteret, publisert av Folkehelseinstituttet (FHI).

Tallet er på nivå før koronapandemien i 2019, da var tallet 11.734.

Siden befolkningen har økt må man se på abortraten, antall aborter per 1,000 innbyggere i alderen 15 til 49 år – for å finne den reelle utviklingen. De fire siste årene har for første gong i historien raten vært under ti per 1.000 kvinner, nærmere bestemt 9,8 for dem som tok abort i alderen 15 til 49 år i 2022.

Svangerskapsavbrudd etter tolvte uke må behandles av en nemnd. I 2022 ble det i alt utført 590 nemndbehandlede aborter.