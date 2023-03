Polsk TV: Pave Johannes Paul var klar over overgrep mens han var erkebiskop

Det er TV-kanalen TVN24 som tirsdag melder at Johannes Paul også forsøkte å skjule at prester han hadde myndighet over, forgrep seg mot barn.

Reportasjen, som blant annet baserer seg på dokumenter fra etterretningsvesenet under kommunistregimet, ble sendt mandag kveld. Her navngis tre prester som paven, da kjent som erkebiskop Karol Wojtyla, omplasserte i ulike prestegjeld på 1970-tallet. Årsaken skal ha vært overgrepsanklager.

En av prestene ble sendt til kloster, mens en annen havnet i Østerrike. To av dem sonet også korte fengselsstraffer for overgrepene.

Johannes Paul ble pave i 1978. Han døde i 2005 og ble helgenerklært i 2014.

