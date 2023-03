Innlandet Ap vil ha Tonje Brenna som nestleder

Innlandet Arbeiderparti er det nest største fylkeslaget i Arbeiderpartiet og har 36 delegater til landsmøtet.

– Vi går inn for at Kjersti Stenseng og Anette Trettebergstuen gjenvelges i sine roller, og at Tonje Brenna blir ny nestleder i Arbeiderpartiet, sier leder Lise Selnes og nestleder Marius Bismo i Innlandet Arbeiderparti.

– Kjersti og Anette har vært tydelige og markante i sine roller som henholdsvis partisekretær og leder av kvinnenettverket, sier Selnes og Bismo.

– Tonje representerer en viktig fornyelse i partiet, samtidig som hun har solid erfaring både som kunnskapsminister, som tidligere fylkesrådsleder i Viken, som politisk rådgiver for tidligere statsminister Jens Stoltenberg og som generalsekretær i AUF i den vanskelige tida etter terrorangrepet 22. juli 2011, sier Innlandet Aps leder og nestleder.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet avholdes 4.–6. mai i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

[ Ap-topper vil ha både Tajik og Brenna som nestleder ]