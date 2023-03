Storbritannia vil nekte asyl til alle som kommer med småbåter

Det vil si at ingen som krysser Den engelske kanal med irregulære transportmidler, får lov til å søke asyl. I stedet skal myndighetene pågripe og deportere dem enten til hjemlandet eller et trygt tredjeland.

Statsminister Rishi Sunak sier at loven skal forby det han kaller «umoralsk» forretningsvirksomhet i regi av smuglergjenger.

Kritikere kaller forslaget for uetisk og umulig å gjennomføre ettersom mennesker som flykter fra krig og forfølgelse, ikke kan sendes tilbake til hjemlandet.

Storbritannia mottar færre asylsøkere enn flere EU-land. I 2001 mottok landet ni søknader per 100.000 innbyggere, mens det i EU-landene var et snitt på 16 per 100.000.

I 2022, etter to år med pandemi, opplevde landet en kraftig oppgang i antall ankomster. Over 45.000 ankom Storbritannia i båt, mot 28.000 i 2021 og 8.500 i 2020.

De fleste søkte om asyl, men ettersom over 160.000 saker har hopet seg opp i byråkratiet, har det ført til overfylte asylmottak og hoteller, samtidig som asylsøkerne ikke har lov til å jobbe.

(©NTB)