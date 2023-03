Oslofjord Convention Center avlyser svært arrangement

Oslofjord Convention Center hadde leid ut lokaler til nettverksselskapet Be, og inntil 2.000 deltakere skulle samles i det svære konferansesenteret i Sandefjord i slutten av mars.

Men nå er «Disrupt Convention 2023» avlyst. Etter å ha blitt kjent med at Stiftelses- og lotteritilsynet advarer mot selskapet som står bak eventet, har Oslofjord Convention Center nå stoppet arrangementet. Det er E24 som skriver om avlysningen, etter å ha skrevet om fenomenet som har samlet ungdommer over hele landet den siste tiden.

– Vi har gitt Be anledning til å imøtegå våre bekymringer med bekreftelse fra norske tilsynsmyndigheter. Be har avstått fra dette. Etter grundige juridiske og finansielle vurderinger har vi valgt å avslutte samarbeidet med Be, skriver Joyce Christine Andersen, sjef for salg og prosjekter i Oslofjord Convention Center, i en e-post til avisa.

[ Oslofjord Convention Center med millionunderskudd for femte året på rad ]

Stemplet som pyramidespill

Billettene til den planlagte samlingen i Sandefjord koster et sted mellom 600 og 7.000 kroner, ifølge E24. Be markedsfører seg mot unge, og har arrangert samlinger i en rekke norske byer de siste månedene. Avisa skriver at «Be hevder de selger apper med blant annet webinarer om krypto og valutatrading», og at de i en video hevder at «dersom man verver tilstrekkelig mange kunder, som igjen verver andre kunder, er det mulig å tjene rundt en halv million kroner i måneden i bonus».

Stiftelses- og lotteritilsynet har fått en rekke henvendelser om selskapet. I et brev sendt til Be i fjor høst opplyser tilsynet at de advarer folk mot selskapet. Tilsynet skriver at de ikke har grunnlag for å «slå endelig fast at virksomheten er ulovlig», men at Be har «klare likhetstrekk med ulovlig pyramidevirksomhet», refererer avisa.

Men der tilsynet sammenligner Bes virksomhet med ulovlig pyramidespill, avviser selskapet dette.

De avviser også at selskapet gir investeringsråd, og skriver at det ikke er mulig å investere gjennom plattformene. Videre svarer de at det ikke er nødvendig å betale for å bli med, og at inntektene medlemmene får utelukkende kommer fra salg av Bes produkter – ikke fra verving av nye medlemmer.

[ Flytter planlagt turnering fra OCC etter boikott-skred ]

Omstridt senter

Oslofjord Convention Center var tidligere eid av Brunstadstiftelsen, som var tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC). I 2021 ble senteret skilt ut i ny stiftelse, og kuttet med det båndene til Brunstadstiftelsen.

Det skjedde etter at flere planlagte arrangementer i konferansesenteret i Sandefjord ble avlyst etter at leietakerne ble kjent med senterets tilknytning til BCC.