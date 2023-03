Nå er Follobanen åpen for trafikk igjen

– Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski er åpen for trafikk. Takk for tålmodigheten mens vi har jobbet. Velkommen tilbake til toget!, skriver Bane Nor i en trafikkmelding like etter klokken 7 søndag.

Første togavgang med passasjerer gikk fra Ski klokken 07.24 og var fremme på Oslo S klokken 07.36. Pressevakten hos Vy opplyser til NTB at alt gikk som det skulle på den første avgangen.

Follobanen måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. I en pressemelding sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, at han er glad for at de endelig kan ønske passasjerene tilbake til Follobanen fra søndag av.

– For Bane Nor som organisasjon og for meg som konsernsjef og øverste ansvarlig, har dette vært en svært vanskelig situasjon. Det er over to måneder siden vi ble nødt til å stoppe trafikken, noe som har gått ut over pendlerne, andre togpassasjerer og togselskapene.

Siden den ble stengt har Bane Nor gjennomført testkjøringer på Follobanen, for å sørge for at alt fungerer som det skal.

– For oss i Bane Nor har det vært viktig å gjennomføre grundig feilsøking og et omfattende testprogram for å finne og rette feil før vi kunne gjenåpne banen for trafikk, sier Frimannslund og fortsetter:

– Det har dessverre tatt lenger tid enn vi håpet, men nå er alle analyser tilfredsstillende. Vi er derfor så sikre som vi kan være på at det skal gå bra å sette i gang trafikken igjen.

Follobanen skal redusere reisetiden mellom Oslo og Ski og har kostet staten 36,8 milliarder kroner. Den tok 13 år å bygge.