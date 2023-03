Utvalg skal vurdere ny samboerlov

Fredag utnevnte regjeringen eit offentlig utvalg som skal vurdere behovet for regulering av de økonomiske forholdene mellom samboere.

Utvalget er utnevnt for at følge opp et vedtak fra Stortinget, som har bedt regjeringen om å utgreie en ny samboerlov. Utvalget skal ta stilling til behovet fo, og utforming av nye regler.

Dette betyr ikke nødvendigvis at de vil foreslå en egen samboerlov. Utvalget har mandat til å foreslå endringer på eksisterende lovverk, slik at samboeres økonomiske plikter og retter under samboerskapet og ved samlivsbrudd blir bedre ivaretatt.

Barn viktige i vurderingen

– Ofte ser man at den økonomisk svake parten i et brudd, som gjerne er en kvinne, kommer uventet dårlig ut økonomisk når samboere går fra hverandre. Slik kan samboerskap bidra til utfordringer for likestillingen, sier Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Over halvparten av barn blir i dag født av en ugift mor, men som ofte lever i et samboerskap, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i pressemeldingen. Hensynet til barns må derfor ivaretas når i utvalgets forslag.

Utvalget har mandat til å komme med et forslag som skiller mellom ulike grupper med samboere. Det betyr at de kan ende opp med å foreslå ulike regler for samboere med og uten barn.

- Vi håper at de lander på at det er behov for en fravikelig samboer lov. — Petrine Iversen, daglig leder i JURK

Viktig likestillingstiltak

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er glad for at arbeidet endelig begynner.

– Vi mener at det er på høy tid at Norge får på plass en fravikelig samboerlov, sier Petrine Iversen til Vårt Land. Hun er daglig leder i JURK.

Organisasjonen har i flere år arbeidet for en samboerlov. I en kronikk i Vårt Land fra 2019 skrev organisasjonen at man burde lovregulere formuesfordelingen ved et brudd, selv om de som gikk fra hverandre ikke var gift. Dette ville beskytte samboere mot urimelige resultat og sikre at de reelle eierforholdene får betydning hvis et samboerskap går i oppløsning, ifølge organisasjonen.

– Endt samboerskap blir alt for ofte en fattigdomsfelle for kvinner. En slik lov er et viktig likestillingstiltak, mener Iversen.

Hun håper at utvalget ender opp med å se behovet for en fravikelig samboerlov.

– Vi kommer til å følge samarbeidet tett og håper på å kunne komme med noen utspill, sier hun.





Dette er utvalget

Utvalget skal vurdere en fravikelig samlivslov. Det vil si at loven gjelder med mindre begge parter blir enige om noe annet.

Katrine Kjærheim Fredwall, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett på Universitetet i Oslo, leder utvalget.

De andre medlemmene av utvalget er advokat Anders Lorvik Navjord og professor Asbjørn Strandbakken fra Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen.

Utvalget skal levere sin vurdering innen 1. mai 2025.

Kilde: Regjeringen

