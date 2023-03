Ebba Bush ble både visestatsminister og energiminister da de borgerlige i Sverige i fjor overtok regjeringsmakten. Den ble sikret av avtale med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna (SD).

Men nå går det nedoverbakke med både sifre og tillit for Kristdemokraterna (KD).

For første gang siden 2018 er partiet under sperregrensen: Bare 3,6 prosent på SVT/Novus barometer denne uken.

Før valget var Ebba Busch blant partilederne med mest tillit. Måling i januar viste at KD-lederen er den som svekkes mest.

Nylig kom partiets egen analyse av fjorårets valgresultat. Der var også erkjennelsen dyster: KD har mistet grep i tradisjonelle frikirkebygder.

Ble redningskvinne. Nå tar hun støyten i svensk dyrtid

I september jublet KrFs søsterparti over seks statsråder i Ulf Kristerssons nye regjering. Men partiet fikk et dårlig valgresultat på bare 5,3 prosent. Det var etter en valgkamp med spisse utspill og «lov og orden»-profil.

Nettopp Busch var redningskvinne fire år tidligere. Hun reiste partiet fra krisetall under sperregrensen til høye 6,3 prosent ved riksdagsvalget i 2018. Men nå måles KD igjen under sperren på fire prosent.

Vi har arvet en slags misnøyevinter — Johan Ingerö, KD-partisekretær om gallupfall

Gallupsnitt på firetallet kom før jul. Torsdag kom første enkeltmåling på tretallet. Som Sveriges energiminister har Busch måttet ta mye av støyten i nabolandets strømpris-krise. Debatten der er en slektning av den norske.

TØFF TONE: Ebba Busch, da Vårt Land møtte henne på valgmøte i fjor. På et torg i Borås ville hun vekke velgere med tøff tone mot nabolandets kriminalitet. (Erlend Berge)

Motvinden startet lenge før valgknekk

KDs partisekretær forklarer gallupfallet med ordbruk som ligner statsråder her i Norge:

– Vi har arvet en slags misnøyevinter med en tøff situasjon for svensk økonomi. Mange husstander har det vanskelig. Det er en stor bekymring som vi også deler og som vi også jobber for å løse, sier Johan Ingerö til statskanalen SVT.

I valginnspurten lovet KD nettopp å kjempe mot dyrtiden. Men motvinden for KrFs søsterparti startet alt månedene før valgkampen: Partiet profil ble gjort hardere og spissere.

---

Kjempet partiet opp

Ebba Busch overtok som leder av Kristdemokraterna i april 2015.

Ved valget i 2018 snudde hun langvarig tilbakegang til stor suksess for partiet. Busch er en av svensk politikks mest hardtslående debattanter.

I dag er hun nærings- og energiminister i Ulf Kristerssons regjering og Sveriges visestatsminister.

---

Ekspert: Busch ville nå flere enn de kristelig aktive

I 2019 var KD det første partiet slapp høyrepopulistiske Sverigedemokraterna inn i varmen. Det vakte reaksjoner blant de flyktningvennlige på grasrota.

Og før fjorårets valg ville KD kjempe om nye borgerlige velgere med en mer hardtslående profil.

– Det er et bevisst valg fra Busch. Den kristelig aktive gruppen av velgere er nå for liten til å bygge et stabilt parti. Derfor vender hun seg mot mer sekulære borgerlige velgere som har andre meninger, sa statsviter Magnus Hagevi ved Linnéuniversitetet til Vårt Land i fjor sommer.

Hagevi er ekspert på hvordan svenske kristenvelgere vandrer. Nå har også KD selv «etterforsket» hvorfor det gikk galt i fjor høst. For noen velgere ble det harde for hardt.

FRIKIRKE-FLØRT: Ebba Busch på partiutspørringen til Equmeniakyrkan i Vårgårda i august i fjor. Nettopp i enkelte frikirkebygder mister partiet grepet, ifølge valgrapport. (Erlend Berge)

Rapport: Hardere tone har skremt enkelte kjernevelgere

Rapporten om valgkampen, omtalt i svenske Dagen, er bygget på svar både fra partimedlemmer og toppkandidater. Særlig i bygdene rundt Örebro og Jönköping – sistnevnte omtalt som «Sveriges Jerusalem» – hadde KD klar tilbakegang.

– Det er et tydelig bilde, både lokalt og fra nasjonale representanter som har besøkt distriktene, at KDs «hardere» fremtoning (sammenlignet med tidligere) har skremt enkelte kjernevelgergrupper i disse distriktene. Det bidro også til manglende engasjement hos enkelte valgarbeidere og partiaktivister, heter det i rapporten.

[ Ap-topper vil ha både Tajik og Brenna som nestleder ]

På tillits-målinger går det nedover

Et tillitsbarometer som SVT presenterte i slutten av januar, ga et fall i tillit for alle partilederne. Unntaket var Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som hele 54 prosent av svenske velgere har «god» eller «svært god» tillit til.

Bare 29 prosent synes det samme om statsminister Ulf Kristersson. Og Ebba Busch er den som taper mest tillit: Et fall på ni prosent – til 20.

I juli i fjor inntok Busch tredjeplassen i svensk politikks tillitstopp. Nå er hun nummer fem.