– Kjære samisk ungdom. Deres vilje og makt er stor. Dere har bidratt til å endre mye denne uka. For det vil jeg takke dere, sa sametingspresident Silje Karine Muotka fredag.

Like før hadde Ella Marie Hætta Isaksen kunngjort at de unge samiske aksjonistene nå opphever blokaden av departementer og tar en pause. Men først var det stor markering foran Stortinget, og siste aksjon på Slottsplassen da regjeringen skulle dit i statsråd.

– Over 500 dager har det tatt før regjeringen har tatt ordet menneskerettsbrudd i sin munn. Det ville ikke skjedd uten dere, sa Muotka foran Stortinget.

Hun mener at aksjonistene har kjempet for er at hver enkelt, også samer, skal ha rettssikkerhet.

– Vi skal ha beskyttelse mot systemet og mot maktmisbruk. Det har dere bidratt til at alle har blitt klar over, sa sametingspresidenten.

Jeg sitter igjen med følelsen av at det går så sakte. For det gjør det — Nelly Stenfjell Kråik, sørsamisk bestemor

Sørsamisk bestemor: – Det går så sakte

Nelly Stenfjell Kråik var en av mange foran Stortinget. Hun bor i Meråker og er sørsamisk, og vokste opp med rettssaker mot utbygginger. Faren hyret den kjente advokaten Alf Nordhus. Nå synes hun det er fint å kunne fortelle barnebarna at hun har vært på denne markeringen.

– Jeg har kjent dette på kroppen siden jeg var lita, sier hun.

– Hva sitter du igjen med etter denne uka?

– Tja, hva skal man si? Jeg sitter igjen med følelsen av at det går så sakte, sier Kråik.

Hun er ikke så helt sikker på at turbinene blir revet, ikke med det første i alle fall.

– Jeg er både pessimist og optimist. Men vi får se da. Jeg synes det er veldig bra at ungdommen setter i gang demonstrasjoner.

ER SPENT: John Kristian Jåma var til stede under markeringen på Eidsvolls plass fredag, der datteren, sametingsråd Maja Kristine Jåma holdt appell. (Erlend Berge)

Mye tillit som må bygges

John Kristian Jåma i Sør-Fosen sijte kom fra frokost med statsministeren, og to statsråder.

– Disse demonstrasjonene har jo satt i gang en bevegelse. Nå løfter de vår sak. Det setter jeg veldig stor pris på.

– Opplever du at dere når litt lenger inn hos statsrådene nå?

– Ja, det virker slik. Jeg håper nå virkelig at vi gjør det. Men vi har mistet mye tillit til mange i den offentlige forvaltningen. Den må bygges opp på nytt for at vi skal komme videre.

Muotka understreket i sin appell at det er nødvendig at regjeringen forstår at sameksistens mellom vindturbiner og reindrift ikke fungerer.

– Hva ville du si hvis det ble bestemt i juni at nå skal alt restaureres?

– Oi, da skal jeg komme hit en gang til og vise glede, sier Jåma.

Det er en svært vond kamp, som også har åpnet mange gamle sår — Gina Gylver, leder i Natur og ungdom

Har også åpnet gamle sår

Gina Gylver er leder for Natur og ungdom som har støttet aksjonene og bidratt hele veien.

– Jeg tror ikke vi enda har klart å ta inn over oss hva som er satt i gang og hva som faktisk har skjedd disse åtte dagene. Det har vært intenst, og kommer til å være det, for det er på en måte her det begynner.

– Mange har heiet på dere. Men har det også kostet?

– Det har kostet mye. Spesielt for de samiske aktivistene er dette så eksistensielt. For oss har det vært viktig å stå der i solidaritet, og lage et apparat rundt for at disse aksjonene blir så effektfulle og trygge som mulig. Å få spille den rollen har kjentes utrolig bra. Men det er en svært vond kamp, som også har åpnet mange gamle sår. Regjeringen har også et ansvar for menneskene som har stått i dette og på nytt går gjennom traumatiske opplevelser, og ta vare på dem og huske på det i all kommunikasjon og alt arbeid som nå begynner.

– Er du bekymra for at det hele går tilbake i gamle spor nå?

– Åpenbart er den bekymringen der. Men vi må minne oss selv på hvilken bevegelse vi har vært med på å sette i gang, hvor historisk det er at folk reiser fra hele Sápmi til Oslo og fyller gatene med samiske flagg og vrengte kofter. Og så må politikerne ta stafettpinnen nå.

Gylver mener det er en stor ignoranse i den norske samfunnet, både rundt samiske spørsmål, men også naturens tålegrenser.

– Å løfte flere og flere saker som setter på spissen at vi ikke kan fortsette som før, at den politikken vi har ført i tiår etter tiår feiler, ødelegger mennesker, natur og livsgrunnlaget vårt, vil ha mye å si framover, sier Gylver.

– Har folket med oss

Isak Gregers Eriksen er ungdomsskoleelev og medlem i Natur og ungdom, og har satt alt annet på vent for å bidra med logistikken denne uka, alt fra ved og bålpanner til å rigge lyd.

– Vi forstod ganske raskt hvor historisk dette er, og hvor viktig det var at vi stod på nå når det gjaldt, så får vi heller ta oss en velfortjent pause senere. Jeg har vært engasjert i denne saken lenge, og er skikkelig glad for at den endelig kommer opp i lyset, og at folk legger merke til den.

– Hvor opplever du at saken står?

– Jeg opplever at vi har folket veldig med oss, og at vi har litt manglende respekt eller gjennomslagskraft hos statsrådene og statsministeren. Vi føler ikke at vi er helt der vi skal enda. Regjeringen har også fortsatt har problemer med å si unnskyld, for de har ikke sagt unnskyld til det samiske folk. Dette har på mange måter gått ut over hele det samiske folk psykisk, sier Eriksen.

FROKOST MED STATSMINISTEREN: – Inntrykket av alt som har foregått denne uka er ganske stort, sier Terje Haugen i Nord-Fosen siida. (Erlend Berge)

Oppleves likevel som en omkamp

Terje Haugen i det andre reinbeitedistriktet, Nord-Fosen siida, er spent på hvordan de kommende ukene og samtalene blir.

– Det blir nå et utredningsprogram der dere har en større plass?

– De sier det. Høyesterettsdommen har tatt stilling til den siste forskningen, så jeg klarer ikke skjønne hva de skal finne ut. Det er en omkamp hvis de skal ta stilling til det Høyesterett sier.

Men Haugen understreker at aksjonistene har gjort stort inntrykk og at han føler at det er et steg videre når reinbeitedistriktene har fått møte statsministeren og statsrådene.

– Jeg håper at det går veien, sier Haugen.