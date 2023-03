Krevende økonomi i Frikirken Kraftverket kan føre til kutt i pastorstillinger

– Som mange andre menigheter sikkert har erfart etter pandemien er økonomien sårbar, spesielt når mange er unge, mindre etablerte og studenter.

Det sier Maria Bjørdal til Vårt Land. Hun er pastor i Kraftverket menighet i Oslo, en menighet som er kjent for å tiltrekke seg mange unge.

Nå står menigheten i en vanskelig økonomisk situasjon, som kan føre til permittering eller reduksjon av pastorstilling til høsten.

Bjørdal understreker at engasjementet og oppdriften fortsatt er stort i menigheten.

– Vi var over 100 på leir i vinter. Vi kommer til å finne bærekraftige løsninger sammen, sier hun.

Skal behandles i mars

På et årsmøte 12. februar la menighetens eldsteråd frem et budsjett med underskudd på 230.000 kroner for 2023, ifølge en kunngjøring på menighetens Facebookside.

Her ble det også opplyst om at permittering eller reduksjon av pastorstilling kan bli aktuelt, dersom budsjettet godkjennes. Dette vil bli avgjort på et ekstraordinært menighetsmøte som skal være i slutten av mars.

– Vi føler på et ansvar for å skaffe finansiering til stillingene og de aktivitetene vi driver. Det er viktig å jobbe med kommunikasjonen rundt økonomi, slik at menigheten forstår situasjonen, konsekvensene og blir oppdatert underveis, skriver menigheten videre.

De understreker at det er viktig å huske på at mange er i en sårbar økonomisk situasjon, og at bidrag til menighetens arbeid i form av praktisk arbeid også verdsettes.

Anstrengt økonomi de siste årene

I en e-post til Vårt Land bekrefter Gudmund Noddeland Myhren at økonomien de siste årene har vært anstrengt. Han er en del av menighetens eldsteråd.

– Vi har klart å gå omtrent i null, takket være noen enkeltgaver. Det har vært vanskelig å skape forutsigbarhet i faste gaver, som er vår viktigste inntektskilde.

Han forteller at de ikke vet om det er mulig å dekke inn underskuddet med gaver. Derfor må de sannsynligvis redusere kostnadene.

– Underskuddet er uten permittering. Vi kan ikke foreslå for menigheten å vedta et budsjett med så stort underskudd og har derfor kalt inn til ekstraordinært menighetsmøte, hvor vi ser på realitetene og mulige tiltak, skriver Noddeland Myhren.

Ikke avgjort

Kraftverket er en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken). Flere ledere og medlemmer av Kraftverket har tidligere tatt til orde for å anerkjenne likekjønnede parforhold, noe som bryter med kirkesamfunnets teologi.

I fjor sommer ble det debatt i kirkesamfunnet, da Kraftverket foreslo at Frikirken skulle opprette et utvalg for å se på argumenter for og mot likekjønnet samliv. Forslaget ble nedstemt på Frikirkens synodemøte, som er Frikirkens generalforsamling.

Hvem som eventuelt blir permittert eller får redusert stilling, dersom budsjettet godkjennes, er uklart. I tillegg til Maria Bjørdal er også Kjetil Gilberg pastor i Frikirken Kraftverket.

– Vi jobber først og fremst med å øke inntektene. Utenom personalkostnader har vi få kostnader som er mulige å redusere på, skriver Noddeland Myhren.