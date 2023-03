Stor støtte til Fosen-aksjonistene på siste aksjonsdag

Aksjonistene som i en uke har blokkert innganger foran flere departementer fikk følge av mange da de fredag formiddag stilte seg opp foran Stortinget.

Siden torsdag 23. februar har aksjonister okkupert og blokkert flere departementer i Oslo. «Dette for å kreve at regjeringene opphever det pågående menneskerettighetsbruddet mot samene på Fosen,» skriver organisasjonene.

Foran slottet

Støre har lovet å sørge for at hele regjeringen skal prioritere denne saken. Derfor, på siste aksjonsdag, setter vi oss ned foran slottet under kongen i statsråd, melder Natur og ungdom og NSR-Nuorat i en pressemelding.

– Tusenvis av øyne er nå rettet mot regjeringen og vi krever at det skjer et handlingsskifte på dette kritiske punktet i historien. Samers tillit til rettsstaten Norge er på bristepunktet og menneskerettighetsbruddet skjer akkurat nå. Støre må handle umiddelbart for å gjenopprette tilliten og levere tiltak som viser at han har tatt oss på alvor. Vi har ikke råd til at regjeringen svikter igjen, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

Aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

Støre innrømmet pågående menneskerettighetsbrudd

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innrømmer pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen fredag. Det sa han etter et frokostmøte med reindriftsutøvere fra Fosen.

Støre ber om å ba om å bli trodd på at de har jobbet med dommen siden den kom – og at de har jobbet med å sørge for at de folkerettighetsforpliktelsene blir etterfulgt.

– Det som er situasjonen i dag er at det blir de ikke. Det er et brudd på menneskerettighetene og det kan vi ikke leve med, sa statsministeren.