– Vi vil lære av dette for framtida

– Jeg vil ha som mål at dette aldri kan gjenta seg, sa sametingspresident Silje Karine Muotka da hun sammen med olje- og energiminster Terje Aasland (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) holdt pressekonferanse om møtet de hadde torsdag ettermiddag.

Muotka understreket at dette er viktig, fordi omkostningene ved det som har skjedd på Fosen og i kjølvannet av dommen fra Høyesterett, er store.

– De er store menneskelig, men også for samfunnet som helhet. Hvis tilliten vår svekkes til vår rettsstat eller hvis mennesker og grupper skal leve i frykt for at deres menneskerettigheter kan krenkes i Norge, da har vi alle feilet, sa Muotka.

Vi er nødt til å bygge opp kompetansen slik at vi kan unngå konflikter som kan komme i ettertid, og bidra til å løfte den enda høyere på agendaen i arealsaker — Sandra Borch, landbruks- og matminister (Sp)

Berørt av møtet

Da han åpnet pressekonferansen sa Aasland det som flere medier hadde begynt å melde, nemlig at han erkjenner at konsesjonene til vindkraft på Fosen i 2013 er et menneskerettsbrudd og beklager overfor reinbeitedistriktene på Fosen. Aasland fortalte at møtet med reindriftsutøverne Terje Haugen og Leif Arne Jåma og flere fra de to reinbeitedistriktene på Fosen, berørte ham.

– Regjeringens budskap er at vi skal følge opp høyesteretts dom slik at rettighetene til reindriftssamene på Fosen blir ivaretatt. Reindriftsnæringa er ei tradisjonsrik næring, som lever med mål om å la arven gå videre til neste generasjon og overlate til neste generasjon en reindrift som har bærekraft i seg. Dette er en næring som jeg tror vi alle er stolte av, og som vi har et nasjonalt ansvar for å ta vare på, sa Aasland.

FOSEN-MØTE: Sametingspresidenten møtte torsdag olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch i Olje- og energidepartementet om Fosen-saken. (Rodrigo Freitas/NTB)

Sametingspresidenten og Aasland vil møtes oftere og ha tettere kontakt framover. Målet er å bli enige om et utredningsprogram i løpet av mars. Reindriftskompetanse skal sterkere inn i samtalene.

Ifølge Moutka vil en del av utredningsprogrammet være å utrede å ta ned vindmøllene. Samtidig sa Aasland at han fortsatt har sterkt ønske om å lykkes med å få reindrift og vindkraft til å sameksistere.

– For mange samer betyr fjellet også mye mer enn fôrenheter og beiter, og dette er også et bakteppe for menneskerettsvernet. Fjellet er hjemmet, tryggheten og der en har kontakt med sine forfedre, og det ligger i kulturen en åndelig tilknytning til fjellene. Hvilken rolle har det i samtalene framover?

– Jeg tror at å respektere den samiske kulturen fullt ut er viktig. Å skape respekt og forståelse for hverandres ulikheter gjennom prosesser hvor det også har vært interessemotsetninger og konflikter, er verdifullt, også for fortsettelsen vår som samfunn, sa Aasland.

---

SP artikkel 27

FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 (SP 27) er ifølge Høyesterett brutt i Fosen-saken, ved å tillate å bygge vindkraftverk i et reinbeitedistrikt.

Bestemmelsen beskytter nasjonale minoriteter, men også andre språklige, etniske eller religiøse minoriteter i hver stat, og omfatter urfolk. SP 27 beskytter retten til å utøve kultur, bekjenne seg til religion og bruke eget språk.

FNs menneskerettighetskomité uttaler at SP 27 pålegger statene å sikre overlevelse og fortsatt utvikling av den kulturelle, religiøse og språklige identiteten hos vedkommende minoritet, og at beskyttelse av disse rettighetene bidrar til å berike samfunnet som helhet.

Kilde: Norges institusjon for menneskerettigheter: Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder (2021)

---

Vil ha mer reindriftskompetanse i arealsaker

Aasland sa på pressekonferansen at han har lært mye gjennom den prosessen som nå har vært.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier til Vårt Land at regjeringen nå vil sørge for å få mer reindriftsfaglig kompetanse inn i konsultasjonene og utredningen i Fosen-saken, men at hun generelt vil treffes oftere for å snakke om arealsaker som påvirker reindrifta.

– Fosen-saken er en krevende sak, først og fremst for reindrifta, men det vil komme arealsaker framover også som vil komme i konflikt med ulike andre interesser. Da er jeg opptatt av at vi må bygge opp et større, reinfaglig kompetansemiljø, ikke bare i departementet, men også i forvaltningen, og bidra til å løfte den kompetansen enda høyere på agendaen i arealsaker. Da kan vi unngå konflikter som kan komme i ettertid, sier Borch.

[ Reineiere om konsultasjonene etter Fosen-dommen: – Som å snakke til en vegg/ ]

– Mer åpent møte

Sametingspresidenten mener at beklagelsen og erkjennelsen av menneskerettighetsbrudd var avgjørende. Hun opplevde en mer åpen utveksling av posisjoner og utfordringer i dette møtet enn det har vært tidligere.

– Det er åpenbart at dette har tatt altfor lang tid og at vi har strevd for å ha kommet til dette punktet. Og jeg skal være ærlig og si at jeg tror vi også kommer til å streve videre, men i alle fall har vi nå bedre grunn til å gå løs på dette krevende arbeidet enn vi har hatt, sa Muotka.

Muotka mener aksjonene utenfor ulike departementer de siste dagene har hatt betydning for at det torsdag ble en viss bevegelse i saken.

– Jeg er overveldet av ungdommens klare vilje til å kjempe for grunnleggende verdier i vårt samfunn, og det er et tankekors at det må slike dramatiske aksjoner til for å vekke den norske offentligheten, som vi er en del av og som det politiske Norge er. Det burde få oss alle til å tenke oss om om hvordan vi kom til dette punktet. De refleksjonene tar jeg med meg.

---

Fosen-dommen

11. oktober 2021 avsa Høyesterett i storkammer enstemmig dom i saken som gjaldt gyldigheten av vedtaket om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraftutbygging på Fosen-halvøya, i vindanleggene Storheia og Roan.

De to reinbeitedistriktene Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida hevdet at konsesjonen var ugyldig, og vant saken. Høyesterett slo fast at vindanleggene Storheia og Roan er satt opp i strid med urfolksrettighetene.

Vindanleggene er bygd ut og i drift.

---