Det opplyste han på en pressekonferanse sammen landbruksminister Sandra Borch (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka torsdag.

– Jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger. Jeg har også meddelt reindriften på Fosen at jeg, Sandra og statsministeren sammen vil jobbe videre med reindriften og Sametinget for å finne løsninger som kan iverksettes allerede nå på kort sikt.