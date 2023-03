Støre: – Avgjørende å finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen

– Regjeringen beklager i dag overfor reindriftssamene på Fosen. De har opplevd en stor belastning på grunn av konsesjonsvedtakene fra 2013, sier Støre til NTB.

Han sier Høyesteretts dom slo fast at konsesjonene til vindkraftverk på Fosen innebærer brudd på menneskerettighetene ettersom de har vesentlig negativ effekt på reindriftssamenes mulighet til å utøve sin kultur. Senest onsdag sa han at det var «beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket».

– Jeg kan forsikre om at regjeringen tar Høyesteretts dom på alvor, og det er avgjørende for oss å finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen fremover, sier Støre.