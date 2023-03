Sametingspresidenten kommenterte saken etter et møte om Fosen-saken i Olje- og energidepartementet torsdag. Der fikk hun en beklagelse fra regjeringen.

– Det har vært et ønske fra min side at det offisielle Norge beklager menneskerettighetsbruddet, og det har skjedd. Det er avgjørende for at vi skal komme videre. Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre, sier Muotka.