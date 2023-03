Statsministeren møtte demonstrantene i kirke: Ønsker kontakt med ungdommene framover

Hele uka har Trefoldighetskirken i Oslo vært åpen for demonstrantene som har aksjonert utenfor regjeringslokalene i Oslo.

Torsdag kveld tok Statsministerens kontor og Jonas Gahr Støre (Ap) initiativ til å møte noen av demonstrantene – i nettopp kirka. Han ble tatt imot av Elle Nystad, leder for ungdomsorganisasjonen til Norske Samers Siksforbund (NSR). Tidligere torsdag hadde olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch møtt sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Jeg ser fram til å møte dem her i Trefoldighetskirken, som er et fint sted å møte dem, og lytte til dem. Det er viktig å møtes, sa Støre til pressen før møtet.

– Det gjenstår et arbeid for å finne løsninger på Fosen, men vi må begynne med å snakke sammen, sa han.

Elle Nystad møtte opp i Trefoldighetskirken torsdag kveld, dit statsminister Jonas Gahr Støre kom for å møte demonstrantene. (Erlend Berge)

– De samiske ungdommene har vært veldig slitne, engasjerte, frustrerte, men de har ikke mista motet. — Pål Kristian Balstad, prest i Trefoldighetskirken

Åpent for de samiske ungdommene

Prest Pål Kristian Balstad sier til Vårt Land at Trefoldighetskirken har tatt imot demonstranter gjennom hele uken, og vært åpen fra 09-21.

– I dag er det viktig å åpne for de samiske ungdommene, først og fremst, som vi har gjort hele uka, og så hvis vi kan legge til rette for dialog, er det en måte vi kan oppfylle det å være en freds- og forsoningskirke, som vi er, sa Balstad foran kveldens møte der statsministeren kom.

– Hva synes du om utviklingen i saken dag?

– Jeg har først og fremst fulgt med på ungdommene og deres reaksjoner, og prøvd å støtte, styrke og være til stede for dem. Så merker vi oss at det er bevegelse, og så får vi håpe at det er et positivt tegn.

– Hvordan har stemningen vært gjennom uka?

– De samiske ungdommene har vært veldig slitne, engasjerte, frustrerte, men de har ikke mista motet. De har vært der og hvilt ut, tent lys, drukket kaffe, vi har pratet mye, de har grått, de har ledd. Det har vært et hus hvor vi har delt mye liv de siste dagene, og håp. Det har vært fint å få være et håpshus og fristed for disse ungdommene, sier Balstad.

Les også: Greta Thunberg i Fosen-protest i Oslo – Gir ros til Den norske kirke

Elle Nystad tok i mot Jonas Gahr Støre i Trefoldighetskirken. (Erlend Berge)

Leste opp uttalelse

Etter at han hadde vært inne og møtt demonstrantene i litt over en halvtime, kom statsministeren ut sammen med Elle Nystad, som hadde gruppen av demonstranter i ryggen bak seg. Hun sa at hun ville snakke først, og leste opp en kort uttalelse:

– Vi har hatt et møte hvor vi har fremlagt våre krav, som bør iverksettes umiddelbart. Dette i påvente av at endelig vedtak fattes. Våre krav til det endelige vedtaket er fremdeles at vindturbinene rives og at landet føres til bake til Fosen-samene. Dette er et pågående menneskerettsbrudd. Turbinene skulle aldri vært satt opp. Vi forventer at statsministeren tar kravene våre på alvor. Vi fortsetter aksjonene i morgen og vi har ingen flere kommentarer, sa Nystad.

Deretter gikk Nystad og hele gruppen av demonstranter fra stedet.

Skal vurdere avbøtende tiltak

Jonas Gahr Støre sa etter møtet at det tidligere torsdag er kommet en beklagelse fra regjeringen, og at han vil møte de to reinbeitedistriktene på Fosen til frokost fredag, også for å snakke om veien videre.

– Det er veldig viktig for regjeringen at vi kommer godt og fort i gang med å kunne vurdere avbøtende tiltak som gjør at vi ikke er i en situasjon som utgjør et brudd på menneskerettighetene.

Støre sa at han reiser til Finnmark neste uke og skal møte Sametinget og mange fra reindriftsnæringen der.

– Jeg har også sagt til ungdommene at jeg ønsker å ha kontakt med dem fortløpende videre. Når det gjelder de konkrete kravene har jeg sagt at vi utelukker ingen løsninger på dette, men jeg kan ikke i kveld gå inn på den ene eller andre løsningen.

Støre sa at han også har sagt til demonstrantene at regjeringen må forbedre hvordan den jobber med slike spørsmål framover, for å unngå krenkelser av menneskerettighetene.

– Da må vi ha mye bedre prosesser enn vi har hatt til nå.