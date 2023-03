Fosen-aktivister: Skal blokkere et tosifret antall departementer

Tidligere denne uken har Fosen-aksjonistene satt seg foran inngangene til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet.

Torsdag utvidet de aksjonen. Talsperson fra Norske Samers Riksforbund, Niillas Beaska, sier til NTB at de vil sperre inngangene til flere departementer torsdag.

– Vi kommer til å komme opp i tosifret antall departementer som vi stenger ned. Dette blir bare verre og verre for staten, sier Beaska.

Like før klokken 7 hadde flere aksjonister satt seg ned foran inngangen til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Torsdag klatret også aktivister opp på Olje- og energidepartementet (OED). Derfra ble det hengt opp et banner med budskapet: Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi. Det er klatrere fra Greenpeace som har tatt seg opp bygningen og festet banneret.

Aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.