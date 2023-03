Dødstallet stiger etter togtragedien i Hellas

Det sier lederen for krimteknisk avdeling i byen Larissa, Rubini Leontari, til den greske avisen Kathimerini torsdag.

Ulykken skjedde tirsdag kveld utenfor Larissa, omtrent 380 kilometer nord for Aten. Det var et passasjertog og et godstog som kolliderte front mot front, og minst tre togvogner tok fyr.

Rundt 700 demonstranter samlet seg torsdag ettermiddag utenfor hovedkvarteret til den greske jernbaneoperatøren Hellenic Train i Aten for å protestere mot blant annet manglende vedlikehold av jernbanenettet.

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis sa onsdag at det trolig er menneskelig svikt som har ført til dødsulykken.

Togulykken er den verste i Hellas siden 1972.

(©NTB)