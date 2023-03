Ap-profiler vil ha både Tajik og Brenna som nestleder

– Hadia Tajik og Tonje Brenna er de flinkeste damene vi har. Nå trengs det nye krefter i ledelsen, sier Vadsø-ordfører Wenche Pedersen på spørsmål fra Vårt Land.

Debatten om hvem som bør bli ny nestleder er for lengst i gang i Arbeiderpartiet, to måneder før partiets landsmøte første helg i mai.

«Alle» har antatt at partiet vil utvide partiledelsen med én nestleder, og at kampen står mellom Tonje Brenna og Hadia Tajik – til nå.

Nå viser det seg at en rekke nøkkelpersoner i Ap mener det bør være rom for både Brenna og Tajik i Ap-ledelsen.

Det betyr i så fall at Bjørnar Skjæran må skiftes ut. Og siden Ap skal ha 50 prosent av hvert kjønn i partiledelsen, vil det også innebære at Kjersti Stenseng må erstattes av en mann som partisekretær.

Bals om Tajik og Brenna i ledelsen: – Veldig god idé

Vårt Land har vært i kontakt med flere. Én av dem er Jonas Bals. Han er tidligere politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre og jobber i LO.

– Bør det være rom for både Tonje Brenna og Hadia Tajik i Ap-ledelsen?

– Det er en veldig god idé. Det høres ut som akkurat det partiet trenger. Jeg møter mange som prater om akkurat den konstellasjonen, sier Bals til Vårt Land.

Bals peker særlig på Tajiks gjennomførings- og styringsevne.

– Hvis du hadde fått begge de to inn i ledelsen, så hadde det gitt en god kombinasjon av fornyelse, styringserfaring og ideologisk forankring, og beherskelse av finanspolitikken. Det er lett å glemme det, men det er så utrolig grunnleggende for Arbeiderpartiet, styringsevnen, sier han.

– Dessuten er jo Tajik høyt elsket på grasrota i fagbevegelsen. Hun har levert på arbeidslivspolitikken som ingen annen arbeidsminister har gjort etter krigen, og når alt kommer til alt er det jo resultatene vi blir målt på.

Tove Karoline Knutsen: – Begge fortjener en plass øverst i partiet

Tove Karoline Knutsen, tidligere stortingsrepresentant fra Troms, sier både Tajik og Brenna fortjener en plass øverst i partiet.

– De er to rasende dyktige damer og er begge to en berikelse for enhver partiledelse, det er jeg så hellig overbevist om, sier hun til Vårt Land.

– Det er mange posisjoner man kan være i, både statsråd, i sentralstyre og i en lederkabal. Jeg håper man finner plass i dem begge!

– Hvorfor begge to?

– De gjør jo en fremragende jobb. De er absolutt begge to velfortjent til å være i dyktige og fremtredende posisjoner i partiet.

Hadia Tajik var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2015 til 2022. I fjor trakk Hadia Tajik seg fra partiledelsen etter at VG avslørte rot med en pendlerbolig mellom 2006 og 2010.

Ordfører i Gran: – Stenger ikke døren for de to som nestleder

– Jeg vil ikke stenge døren for en løsning med de to dyktige damene som nestleder, men avventer valgkomiteen sitt arbeid og diskusjon i egen partigruppe, ser Randi Eek Thorsen.

Ordføreren i Gran kommune i Innlandet sier hun har «et åpent sinn» og at Arbeiderpartiet «har mange dyktige folk».

– Men jeg vil ikke stenge døra for en sånn tanke, sier hun.

– Noen har jo stengt døra for Tajik som nestleder offentlig?

– Ja, og det skjønner jeg. Noen har sterkere synspunkter på enkeltpersoner enn andre, svarer Thorsen.

– Hadde du ønsket deg Hadia Tajik inn i ledelsen?

– Jeg mener Hadia Tajik ikke har diskvalifisert seg fra en fortsatt karriere i Ap. Hvorvidt det er nå eller senere, har ikke jeg noen fastlåst oppfatning av. Hvis mange synes det er for tidlig, ja vel, da er det verdt å lytte til. Men synden hun har begått, har jo blitt moderert sterkt i ettertid, svarer ordføreren.