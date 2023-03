Stor protestdag i Israel – hovedvei er sperret

Motstanderne av reformen har varslet en opptrapping av demonstrasjonene, og onsdag arrangeres det en såkalt «nasjonal dag med forstyrrelser».

Onsdag morgen førte veisperringer på hovedveien mellom Jerusalem og Tel Aviv til at rushtrafikken stanset opp i en time. I Tel Aviv ble det også aksjonert på togstasjonene, der togene ikke fikk kjørt videre fordi demonstranter sperret togdørene, melder israelske medier.

Protestene er rettet mot rettsreformen som den ytterliggående høyreregjeringen er fast bestemt på å presse igjennom.

Ett av de mest kontroversielle punktene i reformen er at nasjonalforsamlingen Knesset skal kunne overprøve kjennelser i høyesterett.

Knesset har også planer om en første avstemning om et annet forslag som er ment å hindre at statsminister Benjamin Netanyahu blir fjernet fra makten hvis han blir stilt for retten for korrupsjon.









(©NTB)