Politiet har fått anmodning om å fjerne Fosen-aktivister fra Finansdepartementet

Også onsdag morgen har Fosen-aktivister satt seg utenfor inngangspartiet til Finansdepartementet. Nå har Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) bedt om at demonstrantene fjernes.

– Vi har fått en begjæring fra DSS om å fjerne demonstrantene-. De klarer ikke opprettholde lovlig virksomhet uten at de får bruke inngangen, sier politiets innsatsleder Tore Barstad til TV 2.

– Helst ser vi at det skjer frivillig, men signaler tyder på at de ønsker å bli båret bort. Så da kommer vi til å gjøre det, slik at Finansdepartementet kan åpne på vanlig måte, sier han.