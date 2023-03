Paven sier dagens økonomiske situasjon krever at det gjøres noen offer. Andre embetsfolk i Vatikanet mister også retten på lavere husleie.

Vatican News skriver at dagens leiekontrakter blir stående, men etter dette gjelder vanlige regler. Fra før har pave Frans kuttet kraftig i lønningene til kardinaler og andre topper i Vatikanet for å bøte på inntektstapet under koronapandemien.

(©NTB)