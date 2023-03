Hun er en av flere som har demonstrert i og utafor Olje- og energidepartementet (OED) i snart ei uke.

Siden demonstrantene startet ‘okkupasjonen’ av OED torsdag sist uke har flere og flere sluttet til demonstrasjonen. Folk har flydd og kjørt inn fra hele landet.

DEMONSTRERER: Siden demonstrantene startet 'okkupasjonen' av OED torsdag sist uke har flere og flere sluttet til demonstrasjonen.

Nå er det opprettet en innsamlingsaksjon som har bikket over én million som er ment å betale reisene og bøtene aksjonistene får.

Ida Helene Benonisen forteller at hun opplever mobiliseringen som effektiv.

– Jeg tror at folk etter hvert nå virkelig åpner øynene for at det skjer et menneskerettighetsbrudd. Og da er det vanskelig å få folk til å være stille.

Hun understreker at aksjonistene ikke bruker vold, og omtaler de som har sluttet til demonstrasjonen som flinke.

– De er klar over hva det vil si å aksjonere på denne måten. Og mange er villige til å bidra, sier Benonisen.

Avviser «dynamisk drift» som løsning

Regjeringen skal ha jobbet med «dynamisk drift» på Fosen som en mulig løsning, men det godtar ikke aksjonistene utafor OED.

– Reindrift og vindturbiner kan ikke sameksistere, sier Benonisen.

– Vil dere godta noen annen løsning enn å rive ned vindturbiner?

– Nei, svarer Benonisen.

GJENSYNSGLEDE: Aksjonistene som starta aksjonen på innsiden av Olje- og energidepartementet fikk hente tilbake tingene sine onsdag ettermiddag.

Ifølge Benonisen vil de fortsette kampen inntil kravene deres blir innfridd.

– Vi kommer til å pushe til kravene er møtt.

– Hvor lenge vil sameflagget henge over inngangsdøra til departementet?

– Det håper jeg blir lenge!

– Planen om å stenge staten går bra

Onsdag ettermiddag sa Ella Marie Hætta Isaksen til et samla pressekorps utafor Olje- og energidepartementet at aksjonen fortsetter foran flere departementsbygninger.

– I dag har vi ikke bare stengt Olje- og energidepartementet, landbruksdepartementet, finansdepartementet og alle departementer som deler lokalet med dem. I dag har vi også stengt Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Så planen om å stenge staten går overraskende bra.

IKKE FERDIG: Onsdag ettermiddag sa Ella Marie Hætta Isaksen til et samla pressekorps utafor Olje- og energidepartementet at aksjonen fortsetter foran flere departementsbygninger.

Hætta Isaksen fortalte også alle de frammøtte at aksjonistene som starta aksjonen på innsiden av Olje- og energidepartementet ville få tingene sine tilbake.

– Selv om det er vondt å se mine søstre, brødre og søsken bli båret bort av politiet og koftene deres tråkket på, så er det så rørende å se hvor mange som har stilt opp, sier Hætta Isaksen.

Hun sier også at det gjør inntrykk å se Greta Thunberg bli arrestert to ganger for urfolksrettigheter.

