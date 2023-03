Brenna har lyst til å bli Ap-nestleder – kan bli første fra Utøya-generasjonen i partitoppen

– Det å ha overlevd terror og å ha hatt ansvar og ledet i etterkant av et så stort angrep, har gitt meg noen erfaringer som jeg tar med meg inn i politikken, enten det er som statsråd eller eventuelt som nestleder, sier Tonje Brenna til NTB.

Hun var 24 år og generalsekretær i AUF da hun på Utøya reddet seg selv og en lang rekke andre AUF-ungdommer i sikkerhet nedenfor Kjærlighetsstien. Nesten tolv år senere er hun lansert av fylkeslagene i Akershus og Troms, samt AUF, som kandidat til nestledervervet i Arbeiderpartiet. Hun blir i så fall den første av den såkalte Utøya-generasjonen som når så høyt i organisasjonen.

Brenna tror hun har vokst på erfaringene fra Utøya 22. juli 2011: – Det gjorde meg i hvert fall klar over at jeg liker å ta ansvar, både på gode og på dårlige dager, sier hun.

Bekrefter kandidaturet

Lanseringen av Brenna som nestlederkandidat var en nær sagt varslet nyhet. Spørsmålet var tilsynelatende heller når kandidaturet ble kjent – ikke om hun ville stille. Morgenen etter – under et besøk på Grünerløkka skole, hvor kunnskapsministeren fikk møte en skoleklasse hvor halvparten av elevene er ukrainske flyktninger – bekreftet Brenna at hun er kandidat.

– Ja, jeg har lyst til å bli nestleder for Arbeiderpartiet, ellers hadde jeg ikke stilt, sa hun til det frammøtte pressekorpset onsdag formiddag.

– Jeg er veldig, veldig glad i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet på sitt beste er et parti som klarer gi folk trygghet i alle livets situasjoner, enten det knytter seg til skole, helse, økonomi eller trygghet i en tid med og det er krevende tider, sa hun.

Avviser Tajik-kompromiss

Dermed blir det Brenna som skal kjempe mot Hadia Tajik, foreslått av Rogaland Arbeiderparti, om rollen som nestleder. Oslo Arbeiderparti har ennå ikke tatt stilling til de to kandidatene, men vil antakelig gjøre det når flere fylkeslag har meldt sitt syn.

Overfor VG er hun tydelig på at hun ikke er aktuell til vervet som partisekretær – en løsning som kunne ha gitt rom for både henne selv og Hadia Tajik i partiledelsen. Tajik er lansert som kandidat av Rogaland Ap og har uttalt seg velvillig til å ta vervet.

– Jeg har ikke tenkt å gå av som statsråd for å bli partisekretær. Jeg elsker den jobben jeg har, og synes det er veldig gøy å være statsråd, og har lyst til å fortsette å være politiker, sier Brenna til avisen.

Den ene av de to nestlederplassene har stått tom etter at Tajik gikk av i fjor vår som følge av pendlerboligsakene. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran er i dag Aps eneste nestleder.

Snakker ikke om Tajik

Brenna understreker at det er valgkomiteen som fram mot landsmøtet skal komme med sin innstilling til løsning på lederkabalen. Hun avviser kategorisk å snakke om andre kandidater enn seg selv – og om en eventuell kampvotering mellom henne og Tajik på landsmøtet.

– Det er landsmøte først i mai, og veldig mye kan skje innen da, sier hun til NTB.

Arbeiderpartiet har landsmøte fra 4. til 6. mai. Nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng har gjort det klart at de ønsker gjenvalg. Det samme gjelder partileder Jonas Gahr Støre, som i et intervju med NRK onsdag etterlyser fornyelse.

– Vi bør tenke på politikere som kan løfte blikket og se mot 2030. Og vi må tenke på folk som er engasjerte og samlende, sier han.