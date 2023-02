– Vi har tenkt til å kjempe vår sak fram til regjeringen gir etter.

Det sier demonstrant Inga Marie Nymo Riseth. Hun og flere andre demonstranter har blokkert inngangene til Finansdepartementet i Regjeringskvartalet i Oslo. De demonstrerer mot vindmølleparken på Fosen i Trøndelag, som Høyesterett mener bryter med samenes rettigheter.

Tirsdag morgen ble hun båret vekk og bøtelagt av politiet.

KAMPROP: Demonstrantene ropte «ČSV» mens politiet fjernet de lenkede. Det står blant annet for «Čájet sámi vuoiŋŋa», eller vis samisk ånd. Det har også vært brukt som kamprop under Alta-saken. (Erlend Berge)

Nymo Riseth reiste mandag fra hjemstedet Kautokeino i Finnmark for å delta i demonstrasjonene som har pågått siden torsdag.

– Mandag morgen våknet jeg til nyhetene om at aksjonistene i Olje- og energidepartementet hadde blitt båret ut midt på natta. Det er feigt å gjøre det når alle journalister og andre ligger og sover. Da bestemte jeg meg for å kjøpe en enveisbillett til Oslo for å demonstrere jeg også.

---

Fosen-saken

To vindkraftanlegg ble bygget på Fosen i Trøndelag i henholdsvis 2019 og 2020.

Områdene turbinene står i er viktige områder for reinsdyrene til seks sørsamiske familier.

Familiene møtte utbyggerne og staten i retten, og saken endre i Høyesterett. Da var konklusjonen at staten hadde brutt deres rettigheter da de ga tillatelse til utbyggerne.

Daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen varslet at regjeringen ville bruke tid på å se på andre muligheter, men ville ikke rive turbinene.

Nå er det over 500 dager siden dommen, og demonstranter har lenket seg fast til inngangene av Olje- og energidepartementet i fem dager for å kreve riving av vindmøllene.

Siden natt til mandag har flere demonstranter blitt båret vekk av politiet og er i påvente av bøter.

---

Vil at Støre skal lytte til rettsinstansene

Torsdag forrige uke lenket de første demonstrantene seg ved inngangen til Olje- og energidepartementet, og de ble fjernet natt til mandag. Allerede mandag morgen var de tilbake foran departementsbygningen.

Tirsdag morges ble det kjent at demonstrantene også har lenket seg foran Finansdepartementet, Landbruksdepartementet og de andre departementene som deler lokaler med dem.

– Hvorfor utvider dere demonstrasjonene?

– Vi har blokkert Olje- og energidepartementet siden torsdag, men likevel sier Støre at han ikke vil kalle utbygging av vindmøller på Fosen et menneskerettighetsbrudd. Da ser vi at vi må trappe opp: Vi vil at Støre skal komme på banen og lytte til rettsinstansene.

LENKET: Her satt demonstrantene og stengte dørene inn til Finansdepartementet tirsdag morgen. Kort tid etter ble de fjernet av politiet. (Erlend Berge)

– Har dere planer om å stenge enda flere departementer?

– Vi får se. Jeg håper vi slipper å sitte her i morgen også, at det skal komme fortgang på sakene og at regjeringen faktisk skal handle.

Nymo Riseth har troen på at regjeringen vil gi etter for kravene til demonstrantene.

– Så lenge man har håp er det verdt å kjempe. Så vi kan ikke miste håpet.

FLAUT: Jouvnas Bruun Arnesen demonstrerer for at regjeringen skal fjerne vindmøllene på Fosen i Trøndelag, og mener situasjonen blir flauere for regjeringen for hver dag som går. (Erlend Berge)

Får støtte fra mange

Jouvnas Bruun Arnesen har også lenket seg foran Finansdepartementet, og håpet står sterkt i likhet med hos Nymo Riseth.

– Vi krever å bli lyttet til, og det tenker jeg regjeringen bør gjøre. Dette blir bare flauere og flauere for dem jo lengre tid som går.

Klimaaktivisten Greta Thunberg kom søndag til Oslo for å delta i demonstrasjonene. Det setter Arnesen og de andre demonstrantene stor pris på.

– Det er godt å kjenne på at det er utrolig mange allierte her. Når en høyesterettsdom gjelder noen ganger og andre ganger ikke, så skjønner jeg at mange føler for å si imot.