Politiet bærer bort demonstranter fra Finansdepartementet

Ved 9.15-tiden opplyste politiet at de hadde startet arbeidet med å fjerne Fosen-demonstrantene som tirsdag lenket seg sammen utenfor Finansdepartementet.

– Finansdepartementet, Akersgata. Etter anmodning fra DSS jobber vi med å fjerne demonstranter fra inngangspartiet slik at ansatte kan komme seg på jobb, skrev politiet i Oslo på Twitter.

Det var ved 8.45-tiden at flere av aksjonistene lenket seg fast utenfor Finansdepartementet. Da uttalte politiet at de avventet situasjonen i påvente av en begjæring fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Klokken 9.30 ble demonstrantene fysisk fjernet bort fra inngangspartiet.

– I dag stenger vi staten, sa artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til full jubel blant Fosen-aksjonistene som tirsdag fortsatte sin aksjon mot vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige.

Også mandag måtte politiet fjerne demonstranter utenfor regjeringskvartalet. Da sperret Fosen-demonstrantene inngangene til Olje- og energidepartementet.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.