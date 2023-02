Vurderer meldeplikt når prester mistenker omsorgssvikt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Vi vurderer nå gjeldende regelverk og hvorvidt dette kan anses tilstrekkelig for å ivareta barn og unges beskyttelsesbehov, skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en e-post til Dagen.

Bakgrunnen er et utspill fra en gruppe organisasjoner som mener at taushetsplikten som gjelder i trossamfunnene setter for store begrensninger på presters mulighet til å melde bekymring når de mistenker omsorgssvikt.

Ifølge straffeloven § 211 er det straffbart for prester, forstandere og deres hjelpere i registrerte trossamfunn å bryte taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder «hemmeligheter som er betrodd dem eller deres foresatte i anledning av stillingen eller oppdraget».

Per i dag er det kun avvergeplikten som begrenser den «kallsmessige taushetsplikten». Avvergeplikten er nedfelt i straffeloven, og sier at alle har plikt til å forsøke å avverge alvorlige lovbrudd som drap, voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn. Denne plikten gjelder uavhengig av taushetsplikt, men gjelder altså kun for alvorlige lovbrudd.

– Flere yrkesgrupper har i tillegg til avvergeplikten, som gjelder enhver, en meldeplikt i medhold av barnevernsloven, som blant annet gir plikt til å melde fra om alvorlig omsorgssvikt, skriver Toppe videre til Dagen.

Hun legger til at departementet nå er i en prosess med å utrede hvorvidt trossamfunnene også skal få en slik meldeplikt.

– Risikerer å bli straffet

Det er en arbeidsgruppe ledet av pinsepastor Rebekka Lund som har frontet kravet om å lempe på taushetsplikten for å kunne varsle, spesielt når trossamfunn er bekymret for barn. Med i gruppa, som ble opprettet i 2021, er også Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Pinsebevegelsen, VAKE Kirkelig Ressurssenter mot seksuelle overgrep og Stine Sofies Stiftelse.

KREVER ENDRING: Rebekka Lund, pastor i Salt Trondheim, fronter kravet om at trossamfunn må kunne melde bekymring om omsorgssvikt. (Salt)

Lund er pastor i Salt Trondheim, og har jobbet i barnevernet i over 20 år. Hun har tidligere gitt Vårt Land følgende eksempel på et dilemma hun opplever å kunne komme opp i med dagens regelverk:

– Dersom jeg som pastor blir kjent med at noen foreldre i kirken ikke klarer å ivareta barna sine fordi de har en alvorlig pågående rusavhengighet eller er alvorlig psykisk syke og ute av stand til å ta vare på barna sine, har jeg ikke mulighet til å melde forholdet – med mindre jeg har et samtykke fra de det gjelder. Potensielt vil jeg derfor måtte bryte taushetsplikten hvis jeg ikke får et samtykke, og dermed risikerer jeg å bli straffet.

Til Dagen sier Lund at hennes menighet nå har tatt en bevisst beslutning om å bryte taushetsplikten når de opplever at den kommer i konflikt med hensynet til barn og unge som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

Ifølge straffeloven § 211 vil et slikt brudd på taushetsplikten kunne straffes med bot eller fengsel i inntil ett år.

