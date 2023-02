NRK skal ha møte med Sophie Elise i morgen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Dermed er ingenting avgjort vedrørende framtiden hennes i NRK.

– Vi skal ha et møte med henne om dette i morgen, skriver fungerende redaktør for NRK Underholdning, Christina Rezk Resar til Dagbladet.

Ifølge lukkede kilder kan Se og Hør allerede erfare at kanalen har bestemt seg for å vrake henne.

Kringkastingsrådet har mottatt over 4.000 klager som følge av et slettet Instagram-bilde fra influenseren Sophie Elise, som har en podkast hos NRK.

Bildet som ble publisert, viser influenseren sammen med en annen kvinnelig kjendis foran et speil, der man kan se at kvinnen holder en liten pose med hvitt innhold. Flere har tolket innholdet som en form for narkotika. Det aktuelle bildet ble raskt slettet.

Torsdag i forrige uke, i en episode av NRK-podkasten «Sophie og Fetisha», kommenterte hun saken for første gang – og sa at hun følte hun var blitt «kastet rundt i en tørketrommel i en uke nå».