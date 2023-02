IS-kvinne dømt i Danmark

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Kvinnen, som er dansk statsborger med bosnisk bakgrunn, reiste med mannen sin og seks barn til Syria etter at IS erklærte et kalifat i 2015.

Retten i Kolding mener hun er skyldig i deltakelse i IS fordi hun var husmor mens ektemannen kriget for ekstremistgruppen.

Hun fikk ytterligere to barn mens hun levde i Syria. Ektemannen ble senere drept i kamp og hun giftet seg på nytt. Hennes tenåringssønn ble hentet hjem til Danmark i 2019 fordi han trengte medisinsk behandling etter å ha blitt skutt.

Kvinnen erkjente i retten å ha reist til Syria, men sa hun ikke var klar over at det var straffbart å være husmor for IS-krigere.

– Jeg forsto ikke at det jeg hadde gjort var straffbart. Jeg så ikke den store sammenhengen, at vi som kvinner var med på å opprettholde IS, forklarte hun i retten, ifølge avisen Vejle Amts Folkeblad.

I tillegg til fengselsstraff vil påtalemyndigheten at kvinnen fratas sitt danske statsborgerskap og utvises fra Danmark. Straffeutmålingen er enda ikke klar.

Kvinnen ble hentet hjem til Danmark i oktober 2021 sammen med to andre kvinner og deres til sammen 14 barn.