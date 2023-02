Greta Thunberg i Fosen-protest i Oslo – Gir ros til Den norske kirke

– Urfolks kamp og miljøkamp er sammenvevd. Vi kan ikke ha en av dem uten den andre, sier Greta Thunberg til Vårt Land.

Tidlig mandag morgen sluttet den berømte klima- og miljøaktivisten seg til de samiske demonstrantene, som sperrer inngangen til Olje- og energidepartementet.

Vårt Land treffer Thunberg, som sitter ved siden av Natur og Ungdom-leder Gina Gylver, innerst i klyngen av mennesker utenfor bygget i Oslo sentrum.

Både Thunberg og Natur og Ungdom understreker at de er her i solidaritet med den samiske protesten mot den politiske håndteringen av vindmøllene på Fosen. Høyesterett har sagt at vindmøllene er ulovlige og demonstrantene reagerer på at de ikke er revet.

– Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv og støtte disse kampene, fortsetter Thunberg om samenes kamp og miljøkampen.

– Vi må stå i solidaritet med dem som har gått foran veldig lenge nå, utdyper hun.

KIRKELIG KJØKKEN: Natur og Ungdom fikk lage mat til Fosen-demonstranter på kjøkkenet i Trefoldighetskirken i Oslo sentrum. (Erlend Berge)

Trefoldighetskirken åpnet dørene: – Betyr mye, sier Greta Thunberg

Tirsdag morgen åpnet Trefoldighetskirken dørene for kalde Fosen-demonstranter og deres støttespillere. De tilbød varme, toaletter og mat.

Miljøaktivister fra Natur og Ungdom fikk låne kjøkkenet til å lage smørbrød til menneskene utenfor Olje- og energidepartementet. Deriblant til Greta Thunberg.

– Kirken borte i gata har åpnet sine dører med kaffe, mat og mulighet for toalettbesøk. Hvor viktig er det at kirken engasjerer seg i miljøsaken?

– Det er veldig viktig, det betyr mye, sier Greta Thunberg til Vårt Land.

MAT PÅ VEI: Fra Trefoldighetskirken bæres smørbrød med skinke, men også vegetariske og veganske, til Olje- og energidepartementet et steinkast unna. Der venter sultne Fosen- demonstranter. (Erlend Berge)

Dette mener Greta Thunberg det står om

– Handler dette konkret bare om Fosen, eller er det en større kamp, slik du ser det?

– Dette er en konkret kamp. Men under overflaten ligger en veldig mye større frustrasjon over fortsatt kolonialisme, krenking av og mangel på respekt for menneskerettigheter. Det gjelder ikke bare Fosen, men overalt. Dels på den norske siden av Sápmi, men også den svenske siden av Sápmi. Kampen for urfolks rettigheter er global, sier Thunberg.

– Pågår det noen lignende kamper i Sverige?

– Dessverre finnes det mange lignende tilfeller på den svenske siden av Sápmi også. Et veldig aktuelt spørsmål er Gállok-gruvesaken, der man vil bygge en gruve på urfolks marker, til tross for at samtlige berørte har sagt nei, svarer Thunberg.

Trefoldighetskirken SPERRER INNGANG: Demonstranter fra Norske Samers Riksforbund Nuorat, Natur og Ungdom – og Greta Thunberg, som har møtt opp for å vise sin støtte. (Erlend Berge)

Disse står bak demonstrasjonen

Det er aktivister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat som er initiativtaker til demonstrasjonen. Natur og Ungdom har også sluttet seg til og deltatt.

De protesterer under slagordet «Urfolksrett er ikke valgfritt – møllene må rives nå».

Natt til mandag ble 13 av demonstrantene fjernet av politiet med makt og innbrakt etter at de nektet å fjerne seg fra innsiden av departementet.

Ved 7-tiden om morgenen var flere av dem tilbake på utsiden av bygningen i Akersgata i Oslo sentrum.

.