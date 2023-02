– Dette handler om vår kultur og egentlig livet vårt. Alt. Hvis vi mister naturen, så har vi mistet alt, sier Brit Inga Norsletta til Vårt Land.

Sammen med Nella-Stina Wilks Fjällgren og Alva Fjellström sitter hun tett sammen med andre unge demonstranter i vinterkulda mandag morgen.

De har kommet fra Karasjok, Snåsa i Trøndelag og Mittådaleni Sverige, samt Vilhelmina i Sverige for å demonstrere under slagordet «Urfolksrett er ikke valgfritt – møllene må rives nå».

Sammen med noen hundre demonstranter blokkerer de inngangene til Olje- og energidepartementet i Oslo sentrum.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

– Kommer de unna med dette på Fosen, vil andre gjøre det samme

For Brit Inga Norsletta er det fremtidens kamp.

– Handler det for deg om Fosen, eller er det en større kamp?

– Det handler om Fosen og om alle samer. For hvis Fosen får komme unna med det de har gjort, så kommer andre også unna med det, svarer Nordsletta.

Myndighetene regner med at Norge vil trenge mye mer kraft fremover. Norsletta viser til at det er flere andre prosjekter som er planlagt i Finnmark og den nordlige halvdelen av Norge.

– Det ødelegger vår kultur. Når Høyesterett har sagt at det ikke er lovlig og det fortsatt ikke skjer noen ting, så er det grove brudd på menneskerettighetene. Det ødelegger alt for oss, sier hun.

MDG og SV til stede: Lars Haltbrekken krever at Støre redegjør

Flere politikere var på plass utenfor departementet mandag morgen. Deriblant leder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, og SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Vi kommer til å be statsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt å sørge for at menneskerettighetsbruddet på Fosen avsluttes, sier Haltbrekken til Vårt Land.

– Det er på tide at statsministeren redegjør for Stortinget om hvordan regjeringen har tenkt å følge opp den dommen og sørge for at menneskerettighetsbruddet avsluttes, utdyper han.

Slik begrunner han kravet:

– Det er mer enn 500 dager siden en enstemmig høyesterett slo fast at menneskerettighetene ble brutt da man fattet vedtaket. Dette er en svært alvorlig sak og over 500 dager er uakseptabelt lang tid, fortsetter SVs representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

DEMONSTRASJON: Ella Marie Hætta Isaksen (foran til høyre) er blant aksjonistene fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat som blokkerer inngangene til Olje- og energidepartementet mandag morgen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Greta Thunberg på plass – Demonstranter ble fjernet i natt

Ikke bare inngangen til Olje- og energidepartementet, men hele bygget er blokkert. Det betyr at inngangen også er sperret til andre departement i samme bygg, etter det Vårt Land forstår.

Sammen med aksjonistene fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom er også den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg, som ankom Oslo allerede søndag kveld.

Natt til mandag ble 13 av demonstrantene fjernet av politiet med makt og innbrakt etter at de nektet å fjerne seg fra innsiden av departementet. Ved 7-tiden om morgenen er flere av dem tilbake på utsiden av bygningen i Akersgata i Oslo sentrum.

Aasland til NRK: – Fredfull markering er bra for demokratiet

Også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kommenterte demonstrasjonene mandag morgen.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg synes en fredfull markering har vært bra for demokratiet. Men når det gjelder hendelsene rundt demonstrantene, er det DSS som håndterer det, sier Aasland til NRK mandag morgen.

Anbefaler hjemmekontor for

På grunn av demonstrasjonen, anbefaler DSS de ansatte i seks departementer å jobbe hjemmefra mandag. Flere departementer har kontorer i samme bygning som Olje- og energidepartementet.

Det opplyser pressevakt Espen Evensen til NRK.

Vårt Land kommer tilbake med mer om denne saken.

