Etiopia krever slutt på Tigray-gransking

Den to år lange krigen mellom etiopiske regjeringsstyrker, alliert milits og eritreiske regjeringsstyrker på den ene siden, og Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) på den andre siden, kostet tusenvis av liv og drev millioner av mennesker på flukt.

Menneskerettsorganisasjoner har dokumentert massakrer, voldtekter og mishandling av krigsfanger, og FNs menneskerettsråd vedtok i desember 2021 å opprette en internasjonal granskingskommisjon (ICHRE). Det skjedde til sterke protester fra etiopiske myndigheter.

Etiopia har siden forsøkt å blokkere finansiering av kommisjonen, som ledes av den tidligere sjefanklageren ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Fatou Bensouda.

Resolusjonsutkast

Mandag åpnet FNs menneskerettsråd årets første sesjon i Genève. Etiopias regjering forsøker nå å få de øvrige 46 medlemslandene i rådet med på et resolusjonsforslag som vil avslutte mandatet til ICHRE seks måneder før tiden, viser et resolusjonsutkast som Reuters har fått tilgang til.

Regjeringen i Addis Abeba, som ledes av fredsprisvinner Abiy Ahmed, krever ifølge diplomatiske kilder også at granskerne nektes å legge fram en sluttrapport, og at funnene deres heller ikke skal bli gjenstand for debatt i rådet.

Verken den etiopiske regjeringens talsperson Legesse Tulu eller statsminister Abiys talsperson Billene Seyoum har svart på henvendelser i saken.

Krigsforbrytelser

ICHRE har tidligere slått fast at det er «rimelig grunn til å tro» at partene i krigen har begått krigsforbrytelser.

Støtten til granskingen har imidlertid blitt svekket det siste året, først og fremst blant de afrikanske medlemslandene i FNs menneskerettsråd som alle motsatte seg en forlengelse av kommisjonens mandat da dette var tema i rådet i oktober i fjor.

Dersom Etiopias utkast til resolusjon blir lagt på bordet i Genève, vil det trolig ende med full splittelse mellom de afrikanske medlemslandene og vestlige land.

Splittet råd

Vestlige land trenger nå allierte mot Kina i rådet, som også er splittet i synet på Russland etter invasjonen av Ukraina.

– Det kommer til å bli stor kamp, sier en anonym vestlig diplomat.

USAs ambassadør i FNs menneskerettsråd, Michele Taylor, bekrefter at Etiopia vurderer å kreve ICHREs mandat avsluttet før tiden.

– Vi frykter at dette vil skape presedens. Vi tror ikke at det er til hjelp for den nåværende prosessen og framgangen i Etiopia, sier hun.

