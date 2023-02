WSJ: Amerikansk departement mener koronaviruset stammer fra laboratorium

Konklusjonen omtales i av en etterretningsrapport som avisen har fått innsyn i.

Ulike departementer og etater i USA har ulike meninger om koronapandemiens opprinnelse. Det føderale politiet FBI kom i 2021 til at «laboratorie-teorien» var den mest sannsynlige – en konklusjon som ble omtalt som middels sikker.

Energibyrået mener de kun har vært i stand til å konkludere med lav sikkerhet. Andre amerikanske etater mener fortsatt at viruset trolig ble overført på naturlig vis fra et dyr til et menneske.

Kinesiske myndigheter har tidligere avvist at viruset ved et uhell kan ha sluppet ut fra et av laboratoriene som driver med virusforskning i byen Wuhan. I byen er det også et marked der mange av de første smittede hadde oppholdt seg, og en utbredt teori er at de ble smittet av dyr som ble solgt på markedet.

Tidligere var dette også det amerikanske energidepartementets syn. Men ny etterretningsinformasjon har fått dem til å skifte mening, ifølge The Wall Street Journal. Departementet har ansvar for et nettverk av laboratorier som driver med biologisk forskning.

På verdensbasis har flere millioner mennesker mistet livet som følge av sykdommen som først ble oppdaget i Wuhan i 2019.