Israel og Palestina holder samtaler for å dempe konflikt

Samtalene finner sted i Jordan og er de første av sitt slag på flere år, ifølge den statlige jordanske kringkasteren Al-Mamlaka.

Israel har sendt statsministerens nasjonale sikkerhetsrådgivere og lederen for Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet, Ronen Bar, til møtet. Fra de palestinske selvstyremyndighetene deltar etterretningssjef Majed Faraj og rådgivere president Mahmoud Abbas.

Også representanter fra Jordan, USA og Egypt har vært ventet å delta på møtet, som går bak lukkede dører.

En kilde i det jordanske statsapparatet sier at møtet har som mål å bygge tillit mellom Israel og palestinerne. Blant annet skal de utsendte representantene diskutere sikkerhetstiltak og økonomiske tiltak i palestinske områder.

I en uttalelse fra den palestinske presidenten Mahmoud Abbas' presidentkontor heter det at palestinerne skal «understreke behovet for å stoppe all israelsk unilateral handling». En israelsk kilde sier at møtet kom til etter anmodning fra USA.

Møtet finner sted i en tid med store uroligheter i regionen. Senest samme dag som møtet ble innledet, ble to israelere drept i et angrep på Vestbredden. Så langt i år har flere titalls palestinere blitt drept av israelske styrker.