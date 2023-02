– Unntaket kunnskapsministeren varsler er en urimelig forskjellsbehandling av ideelle barnehager. De som eies av sokn i Den norske kirke skal slippe kravet om å bli aksjeselskap, mens alle andre ideelle barnehager må bruke store ressurser på å opprette og administrere en lang rekke selskaper, sier Ingunn Moser, og legger til:

– Vi er også en del av Den norske kirke.

Moser er administrerende direktør i stiftelsen Diakonhjemmet, som er «en selvstendig ideell stiftelse innenfor Den norske kirke, med formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn».

Datterselskapet Diakonhjemmet Omsorg eier og driver to barnehager i Oslo, og har vekstambisjoner i sektoren.

KIRKELIG STIFTELSE: Ingunn Moser er administrerende direktør i Diakonhjemmet, som er en stiftelse i Den norske kirke. (Paal A. Berg)

Brenna snur

Vårt Land fortalte nylig at kunnskapsminister Tonje Brenna vil endre den nylig reviderte barnehageloven. Barnehager som eies av sokn i Den norske kirke skal få unntak fra en innstramming i loven.

Dermed snur Brenna i synet på et lovkrav som ble innført 1. januar: Alle barnehager blir selvstendige rettssubjekt og må opprette egne aksjeselskap.

Dette skaper store problem for barnehager eiet av menigheter i Den norske kirke. Vårt Land fortalte i desember om hovedproblemet. Ifølge loven kan ikke et sokn garantere for andre rettssubjekt, herunder en barnehage.

Innvendinger kom i fjor

– Jeg ser at overgangen til egne rettssubjekter blir vanskelig for barnehager eid av sokn i Den norske kirke og vil foreslå et unntak fra kravet til eget rettssubjekt for disse barnehagene. Dette vil kreve en høring og et lovforslag som må behandles av Stortinget, sa Brenna til Vårt Land.

Innvendingene mot organisering i egne aksjeselskaper kom allerede da Brenna presenterte innstrammingene i barnehageloven i fjor vår, og ble gjentatt i høringen. Men stortingsflertallet klubbet lovendringen.

Unntaket kunnskapsministeren varsler er en urimelig forskjellbehandling av ideelle barnehager — Ingunn Moser, administrerende direktør Diakonhjemmet

Minner om livssynsåpent samfunn

Ingunn Moser ved Diakonhjemmet unner menighetsbarnehagene endringen, men mener Brenna må inkludere alle de ideelle barnehagene når Kunnskapsdepartementet sender lovendringen på høring om kort tid.

– Vi lever i et livssynsåpent samfunn. Dermed blir det også feil å bare endre loven for barnehager i Den norske kirke, sier toppsjefen på Diakonhjemmet.

Private barnehager

Om lag 140.000 barn går i Norges 2.900 private barnehager, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Barnehagene får like mye tilskudd som de kommunale til barnehagedrift. I 2020 utgjorde det samlede offentlige tilskuddet til private barnehager 23 milliarder kroner, mens foreldrebetaling utgjorde 4 milliarder.

Tar ikke utbytte

Moser er også styreleder i bransjeorganisasjonen Virke Ideell, som organiserer ideelle virksomheter innen flere bransjer.

– Kravet om egne aksjeselskaper for ideelle barnehager påfører eierne store utgifter. Dette er penger som burde vært brukt til å styrke og utvikle barnehagetilbudet.

– Hva kostet det Diakonhjemmet?

– Ca 180.000 kroner i engangskostnader per barnehage, og det ville påløpt 40-50.000 kroner ekstra dersom vi ikke hadde hatt kapasitet og kompetanse i egen organisasjon til å etablere selskaper og gjennomføre virksomhetsoverdragelsene, opplyser Moser.

Faste, årlige utgifter til revisjon, regnskap og årsavslutning utgjør cirka 65.000.

– Men det kommer veldig mange flere fordyrende kostnader til for et eget lite rettssubjekt.

Moser understreker at de ideelle barnehageeierne ikke tar utbytte fra driften, slik man gjør i de kommersielle barnehageselskapene, som «lovinnstrammingen var tenkt å ramme».

Koster millioner ekstra

En annen barnehageeier som reagerer på forskjellsbehandlingen, er NLM-barnehagene. Selskapet driver 35 barnehager på vegne av Misjonssambandet.

– Vi har måtte bruke mye tid, krefter og penger på omorganisering. Hvor mye har vi ikke helt oversikten over ennå, men et estimat som er blitt gjort på fem millioner kroner ekstra i året virker realistisk, sier daglig leder i NLM-barnehagene AS, Harald Berge Breistein til Utsyn.

Statsbudsjettet 2023 SENTERPARTIET: KrFs Kjell Ingolf Ropstad angriper Senterpartiet i barnehagesaken: – Det skuffer meg at Senterpartiet er helt usynlig i saken. (Erlend Berge)

KrF: Bruk heller penger på barna

I KrF provoserer Ap-statsrådens forskjellsbehandling av ideelle barnehager stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad:

– Den unødvendige lovendringen som har rammet private barnehager har skapt mye utfordringer, ulemper og også kostnader som heller burde vært brukt på barna, sier han til Vårt Land, og utdyper:

– NLM-barnehagene er et trist eksempel på hvor ille denne politikken slår ut. Det er viktig at dette unntaket omfatter alle ideelle barnehager. Jeg håper statsråden går i dialog med dem.

Ropstad hilser også til gamle sentrumsvenner i Senterpartiet:

- Det skuffer meg at Senterpartiet er helt usynlig i saken og lar dette bli en ideologisk symbolsak for venstresida i Arbeiderpartiet. Når saken kommer til Stortinget må Senterpartiet sikre at alle ideelle barnehager får dette unntaket.

Kunnskapsdepartementet arbeider nå med lovforslaget som skal ut på høring.