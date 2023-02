Støre: Ukraina må selv få bestemme om de vil forhandle med Russland

– Hvis du blir angrepet må du ha rett til å forsvare deg. Så tror jeg det kan komme en dag der forhandlinger kommer inn i bildet, men det er viktig å understreke prinsippet om at den som blir angrepet må få ha et avgjørende ord om tiden er inne for det og på hvilke betingelser det skal skje, sier statsminister Jonas Gahr Støre under Politisk kvarter på NRK.

Fredag er det ett år siden Russland invaderte Ukraina. Støre sier at situasjonen for Ukraina per i dag først og fremst handler om å forsvare seg mot invasjonen.

– Ukraina står fortsatt imot et voldsomt angrep sør og øst i landet, og også mot alle landets byer med artilleriangrep også videre. Så akkurat her tror jeg vi skal konsentrere oss om den kampen – kampen for overlevelse – og det er den kampen folkeretten gir Ukraina rett i å bruke makt i, nemlig selvforsvar, som er en av rettighetene du har til å bruke makt. Og vi har rett i å støtte dem i det, sier Støre.