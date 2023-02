Trygve Bauge er Høyre-medlem, Giske-tilhenger og medlemsverver for Arbeiderpartiet. Lokallaget hans Vestre Aker Høyre, ville ekskludere Giske-supporteren fra partiet. Nå har Oslo Høyre konkludert: De ekskluderer ikke Bauge.

Er det noen som skal begrense aktiviteten er det Vestre Aker Høyre, ikke jeg — Trygve Bauge

Bauge vil ikke moderere verve-arbeidet til Giskes Nidaros

– Hvilken beskjeden har du fått fra Høyre?

– Jeg har ikke fått noe pålegg. Ingen advarsel. Ingen betingelser, sier Bauge til Vårt Land.

– Høyre sier de har bedt deg om å moderere aktiviteten din for Giske. Men du kommer ikke til å begrense deg?

– Nei, jeg fortsetter som før. Er det noen som skal begrense aktiviteten er det Vestre Aker Høyre, ikke jeg. Vestre Aker ble enstemmig parkert i arbeidsutvalget til Oslo Høyre.

– Dessuten: En tilbakemelding er ikke det samme som en advarsel.

Klar til å forsvare seg mot Høyre

– Du må altså ikke velge mellom Giske eller Høyre-medlemskap?

– Nei, nei, nei. Dette var jo det første jeg fortalte Giske på Grünerløkka, at jeg er Høyre-mann.

– Jeg er klar til å forsvare meg hvis de ripper opp i det. Jeg har jo ikke gjort noe galt.

ISBADER: Trygve Bauge isbader ved Holmen fjordhotell. Han er i dag Høyre-medlem og samtidig administrator for Støttegruppa for Trond Giske.

Lederen i Oslo Høyre: Det skal være høyt under taket i Høyre.

– Vi er jo kritiske til at han er grunnlegger av støttegruppen og blander seg inn i et annet partis politikk. Men han sier jo selv at han er mest opptatt av de politiske sakene som strømpriser. Men vi hadde håpet at han roer seg ned, sier Merete Agerbak-Jensen, fungerende leder i Oslo Høyre.

– Så han har ikke brutt interne retningslinjer i Høyre?

– Retningslinjene retter seg jo mye mot tillitsvalgte. Det er ikke Bauge. Så det er veldig vesensforskjell der, sier Agerbak-Jensen.

– Hva slags beskjed har dere gitt Bauge?

– Jeg har ringt han. Vært tydelig, vi håper at han roer ned aktiviteten for Giske, avslutter Agerbak-Jensen.

LEDER: Vi har bedt Trygve Bauge begrense aktiviteten for Giske.

Brudd på de demokratiske spillereglene

UTFORDRENDE: Bryter med normene for hvordan man opererer i en demokrati, sier Valgforsker Johannes Bergh

– Dette bryter litt med spillereglene i demokratiet. Det er jo en veldig uheldig opptreden at en medlem av et parti verver medlemmer i et annet parti, sier Johannes Berg, forskningsleder for politikk, demokrati, sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning.

– Oslo Høyre ekskluderer ikke Trygve Bauge. Hva betyr dette rent demokratisk?

– Man skal ikke blande seg inn i andre partier på den måten, slik Bauge gjør med Ap. Så dette bryter med normene for hvordan man opererer i et demokrati, sier Bergh til Vårt Land.

– Hva tenker du om det?

– For å ekskludere han fra Høyre må vel Høyre mene at han har brutt partiets retningslinjer. Jeg forstår reaksjonen og at de sender en sterk beskjed til Bauge, sier Bergh.

På jordet

– Forskningsleder Berg er helt på jordet, det er hans standpunkt som bryter med den liberalistiske tradisjonen som vår grunnlov og den amerikanske og den franske revolusjon er en del av, svarer Trygve Bauge.

Vi håper at han roer ned aktiviteten for Giske — Merete Agerbak-Jensen