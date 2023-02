– Vi hadde håpet at regjeringen, om den ikke gikk med på forslagene, var litt mer møtekommende, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

VIL FØLGE MED: Tobias Drevland Lund (Rødt) mener regjeringen viser lite framdrift i å rette seg etter Fosen-dommen, og vil at Stortinget får løpende orienteringer. (Erlend Berge)

Han mener at når et reinbeitedistrikt opplever møter med Olje- og energidepartementet som å snakke til en vegg, slik Vårt Land omtalte nylig, tyder det på lite framdrift.

– Det er nå nærmere 500 dager siden dommen i Høyesterett. Svært lite har skjedd. Vi synes regjeringen virker lite villige til å rette opp det Høyesterett sier er et menneskerettighetsbrudd, fordi vindkraftverkene vanskeliggjør samisk kultur og levemåte. Derfor foreslår vi at regjeringen løpende må orientere Stortinget om hvordan det jobbes med å rette opp menneskeettsbruddene som dommen stadfester, sier Drevland Lund.

Han mener Fosen-dommen er helt sentral i den meldingen Stortinget nettopp har behandlet.

– Fosen-dommen viser hvor trua samisk språk og kultur er, særlig av vindkraft nå.

Statens ansvar for samene

Stortinget får hvert år en stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv som det behandler. Det er statens ansvar å sikre at hensynet til samene blir ivaretatt, og meldingen gir en sammenstilling av regjeringens ambisjoner og mål for samepolitikken.

I innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen kommer partiene Rødt og SV med to forslag angående Fosen-dommen:

Stortinget ber regjeringen jevnlig rapportere til Stortinget om fremdriften i oppfølgingen av Fosen-dommen. Stortinget ber regjeringen vektlegge å rette opp det pågående menneskerettighetsbruddet som stadfestes i Fosen-dommen framfor andre hensyn.

Fosen-saken viser at vi har lært for lite. Vi trenger større bevissthet rundt det samiske. Det er fortsatt en lang vei å gå til at man er fullt likestilt og at de samiske interessene blir hensyntatt godt nok — Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt

Gir Norge dårlig rykte

Drevland Lund mener det viktigste er at Norge retter opp uretten som Fosen-anleggene representerer. Men han understreker at det også gir Norge negativ oppmerksomhet internasjonalt. Han hører fra inuitter på Grønland at de har lagt merke til dommen, og også andre land i Nordisk råd har tatt opp spørsmål om dommen.

– Vil du si at Stortinget og regjeringen er godt nok opplyst om hvordan reindriften fungerer til å behandle denne saken godt?

– Selv har jeg heller ikke full innsikt i hvordan det er å drive reindrift. Derfor er det viktig å lytte til de som har skoene på. De tydelige signalene fra de som driver med reindrift, er at det er vanskelig å kombinere med svære vindturbiner.

Snart skal kommunal- og forvaltningskomiteen på sitt årlige besøk til Sametinget. Drevland Lund mener Fosen-saken ikke bare kan ses som et spørsmål om rene næringsinteresser opp mot hverandre.

– Majoritetsbefolkningen og Norge som stat har ansvar for å rette opp urett som er begått mot det samiske folk, og Fosen-saken må ses inn i samme bilde som for eksempel Alta-aksjonen. Men slik saken står, viser den at vi har lært for lite. Vi trenger større bevissthet rundt det samiske. Det er fortsatt en lang vei å gå til at man er fullt likestilt og at de samiske interessene blir hensyntatt godt nok, sier Drevland Lund.

