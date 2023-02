Kringkastingssjefen tar selvkritikk i Sophie Elise-saken

– I tilfellet med Sophie Elise har vi ikke tatt godt nok innover oss hvor omfattende den kommersielle virksomheten er – og mer generelt hvor krevende det er å ha tilstrekkelig løpende kontroll opp mot presseetikken og våre interne retningslinjer, skriver Haugen i en ytring på NRK.

Sofie Steen Isachsen (28), kjent som Sophie Elise, publiserte forrige søndag et bilde som viste henne selv og en annen influenser sammen foran et speil. Den andre influenseren holdt en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

I innlegget skriver NRK-sjefen at det ikke er en ukjent problemstilling at NRK-profiler har kommersielle samarbeid, men at debatten har løftet fram flere viktige, prinsipielle diskusjoner om influenser-samarbeid, både internt i NRK og offentlig.

Derfor skal kanalen sette seg ned med influenseren og diskutere hvordan de skal håndtere saken.

– Det vi allerede vet, er at dette er en vanskelig sak, med flere sider, som har blitt krevende for NRKs omdømme, akkurat som at jeg vet at den har vært krevende for Sophie Elise. Det er jeg lei meg for.

Videre skriver Haugen at hun mener at mye av kritikken mot Isachsen har vært unødvendig krass, og at det fortsatt er plass til Sophie Elise i miksen av NRK-stoff.