Rektor ved kristen friskole beklaget at barn var på gudstjeneste med kvinnelig prest

De foresatte ved den private kristne skolen Straumfjordnes fikk tekstmeldingen få dager etter at den kvinnelige presten Julie Schjøth-Jovik hadde holdt julegudstjenesten ved skolen, skriver Nettavisen.

I tekstmeldingen som skolens rektor, Vilde W. Steinsvik, sendte ut til elevenes foresatte stod det følgende:

«Torsdag 15. desember deltok skolen på julegudstjeneste med kvinnelig prest. Vi skjønner at det er reaksjoner på at det var kvinnelig prest som holdt gudstjenesten. Vi var ikke informert om dette på forhånd og jeg sjekket det ikke opp da jeg ikke tenkte at det var et alternativ. Jeg legger meg langflat og beklager på det sterkeste til dere alle. Jeg skjerper inn rutinene og sjekker tydeligere opp hvem som holder gudstjenestene fremover og finner alternative løsninger dersom det blir behov for det».

Presten Schjøth-Jovik sier at hun har fått med seg at SMS-en ble sendt ut, ifølge Nettavisen.

– Jeg har registrert at det ble sendt ut en SMS i etterkant. Det er første gang det er en kvinnelig prest i Nord-Troms og ingen hemmelighet at det er ulike meninger rundt det. Det er ikke min oppgave å blande meg i den interne samtalen på skolen, den må de ta med foreldrene. Jeg kan leve godt med dette, jeg er verken sint eller såret, sier Schjøth-Jovik til Nettavisen.

PREST: Julie Schjøth-Jovik sier hun ikke er sint eller såret etter SMSen. (Privat )

– Mannen skal forkynne

Rektoren sier til Nettavisen at det er styret, ved styreleder Vidar Viken, som må uttale seg om saken. Han skriver til Nettavisen at skolen er en kristen friskole, og at skolens verdigrunnlag er «tuftet på en klassisk bibelforståelse».

– På Straumfjordnes skole møter vi alle mennesker med respekt, og vi lærer om alle menneskers uendelige verdi og alle menneskers likeverd. Ut fra vedtektene og vår forståelse av bibelen så er det mannen som skal forkynne. Dette er ikke et spørsmål om likestilling, men et spørsmål om tro og overbevisning, skriver skolens styre, ved styreleder Vidar Viken.

Skolen understreker at privatskolen er finansiert og eies av elevenes foresatte, og at styret er valgt av de samme foresatte.

---

Straumfjordnes skole

Straumfjordnes skole er en kristen privat skole som ligger på Straumfjordnes i Nordreisa.

---