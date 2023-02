Rødt krever svar fra forsvarsministeren om trakasseringssakene i Forsvaret

– Hvordan vil Forsvarets håndtering av varslene granskes, hva vil regjeringen gjøre for å sikre rettferdighet for ofrene og hvilke strakstiltak vil bli iverksatt? spør Rødt, ifølge NRK.

I helgen skrev kanalen om utbredt seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret. En nå 22 år gammel kvinne fortalte at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i sin tid i førstegangstjenesten. Hun forteller at hun sa fra til sine sjefer i Hæren en rekke ganger, men at Forsvaret ikke tok tak i det som skjedde.

– Nå krever vi handlekraft sånn at ofrene for overgrep får rettferdighet og for å gjøre Forsvaret til et trygt sted for kvinner. Det haster å styrke Forsvaret med flere soldater, og det får vi ikke til om det ikke snarest tas kraftfulle grep for å få slutt på trakassering og overgrep mot kvinner, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Gram sa søndag at han har bedt om et møte forsvarsledelsen og tillitsvalgte for de vernepliktige angående saken.