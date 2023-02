Lønnsveksten var lavere enn prisveksten i fjor

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Samtidig økte prisene med 5,8 prosent i fjor. Dermed fikk de fleste mindre kjøpekraft i fjor.

For lønnstakere under ett viser foreløpige tall at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2021 til 2022 var på 4,4 prosent.

– Lønnstakere med en slik årslønn og lønnsvekst, har fått en nedgang i reallønn etter skatt på 1 prosent fra 2021 til 2022, opplyser TBU.

Det såkalte frontfaget danner grunnlaget for hovedlinjene i lønnsoppgjøret i Norge, og i fjor ble det enighet om en ramme på 3,7 prosent. Nå viser det seg at lønnen innenfor dette området økte med 4 prosent.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun skal forhandles om lønn.