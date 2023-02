Biden på overraskelsesbesøk i Kyiv

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Etter ett år, består Kyiv. Og Ukraina består. Demokratiet består, sier Biden i en uttalelse.

– Da Putin satte i gang sin invasjon for nesten et år siden, trodde han Ukraina var svakt og vesten splittet. Han trodde han kunne holde ut lenger enn oss, men han tok grundig feil, sier den amerikanske presidenten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier de to diskuterte langtrekkende våpen under besøket.

Biden gjentok at USA vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig og varslet ytterligere militær bistand verdt 500 millioner dollar. Den nye hjelpepakken, som tilsvarer rundt 5 milliarder kroner, skal kunngjøres onsdag. Det hvite hus sier det også vil komme flere sanksjoner mot Russland.

Ifølge den offisielle kalenderen lå det an til at Biden skulle besøke Polen mandag, men i stedet dukket han altså oppi Kyiv. Besøket var ikke kjent på forhånd.

Samme dag som den amerikanske presidenten kom på besøk, gikk flyalarmen i Kyiv og i resten av Ukraina. Det var inge umiddelbare meldinger om rakett- eller droneangrep.

Tjenestemenn i hovedstaden har varslet om økt risiko for angrep i forbindelse med at årsdagen for den russiske invasjonen nærmer seg. Fredag er det ett år siden russiske styrker gikk til stormangrep på nabolandet Ukraina.