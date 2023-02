Senterpartiets valgkomité foreslår gjenvalg av nåværende ledelse

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Innspillene fra Senterpartiets fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene og øvrige deler av organisasjonen viser at det er stor og bred tillit til Senterpartiets ledelse. Senterpartiets valgkomité innstiller på gjenvalg av både Trygve, Ola og Anne Beathe, sier leder av Senterpartiets valgkomité, Per Martin Sandtrøen i en pressemelding.

Lederen av valgkomiteen viser til at valgkomiteen gjennom innstillingen ønsker å sikre bred representasjon fra alle deler av partiet, før høstens valg.

– Etter en grundig prosess i valgkomiteen er vår klare konklusjon at ledelsen i partiet og sentralstyret jobber godt og har stor støtte i partiet. Valgkomiteen ønsker gjennom sin innstilling å legge til rette for at det gode arbeidet fortsetter i det nye sentralstyret, forteller Sandtrøen.

For å legge til rette for et bredest mulig sammensatt sentralstyre, innstiller valgkomiteen på noen nye sentralstyremedlemmer og varamedlemmer som har lokale verv i partiet, forklarer Sandtrøen.

– Komiteen innstiller til gjenvalg for mange sentralstyrerepresentanter. Samtidig har mange i sentralstyret fått nye og sentrale roller i partiet og regjeringen etter forrige landsmøte. Vi innstiller med dette et sentralstyre som er topp motivert for å fortsette med å lede Senterpartiets arbeid med å utvikle hele landet, sikre tjenester nær folk og styrke folkestyret i Norge.





