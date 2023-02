Ny Ap-byråd i Oslo vil ha lokal rusreform i hovedstaden

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Dagens system fungerer dårlig på flere måter. Det løser ikke folks rusproblemer, og det rammer urettferdig, sier Mushtaq til Avisa Oslo.

I forrige uke ble han utnevnt til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Denne uken sendte han et brev til Justisdepartementet.

«Oslo kommune søker Justisdepartementet om å gjennomføre et pilotprosjekt mellom kommunen og Oslo politidistrikt om lett tilgang til helsehjelp og rådgivning i et forvaltningsspor når politiet avdekker mindre narkotikaovertredelser, det vil si bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk», heter det i brevet.

Mushtaq har også forhørt seg med Oslo-politiet, som har avslått forslaget om en slik prøveordning.

Forslaget om å gjøre Oslo til et «prøvefylke for rusreform» kom fra Oslo Høyre i 2021 og fikk senere støtte av et samlet bystyre, skriver VG. Bystyret vedtok å søke nasjonale myndigheter om tillatelse dersom kommunen og politiet ikke ble enige.

I 2021 la Solberg-regjeringen fram den såkalte rusreformen, hvor det ble foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk. Mengden som ble definert som «mindre mengder», var inntil 5 gram heroin, kokain eller amfetamin.

Rusreformen ble imidlertid stemt ned i Stortinget senere samme år etter at et flertall bestående av Ap, Sp og Frp sa nei.