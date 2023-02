Hun blir ny generalsekretær i KrF

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det bekrefter KrF-nestleder Dag Inge Ulstein til Vårt Land. Han har ledet utvalget som har jobbet med å finne ny generalsekretær.

Ingunn E. Ulfsten kommer til Kristelig Folkeparti fra jobben som daglig leder i Pinsebevegelsen i Norge, men har lang fartstid fra partiet og kjenner organisasjonen godt.

Som generalsekretær blir Ulfsten øverste administrative leder i KrF med ansvar for ansatte ved lands- og fylkeskontorer, samt i stortingsgruppa.

Tradisjonelt har KrFs generalsekretær også øverste ansvar for planlegging og gjennomføring av partiets valgkamp.

KrF i mål med general-jakten på overtid

Det har tatt tid å finne Geir Morten Nilsens etterfølger etter at han sa opp jobben som generalsekretær i fjor sommer.

I januar meldte Vårt Land at KrF var forsinket i general-jakten og møter valgåret med ribbet organisasjon.

Nå er altså ny generalsekretær omsider på plass. Ingunn Ulfsten har hatt viktige poster på flere hold i KrF i årenes løp.

Hun er tidligere fylkesleder i Akershus KrF og informasjonsrådgiver for KrF på Stortinget.

Ulfsten var dessuten vararepresentant på Stortinget for Akershus fra 2009 til 2013, samt partiets førstekandidat i fylket ved stortingsvalget i 2017.

Erfaring fra viktige KrF-felt

Det var sent i fellesferien at Geir Morten Nilsen varslet at han sluttet som generalsekretær i Kristelig Folkeparti.

Én måned senere hadde han sin siste arbeidsdag etter tre turbulente år. Erling Ekroll ble konstituert som generalsekretær mens KrF jaktet Nilsens etterfølger.

Ingunn Ulfsten har arbeidet innen flere viktige KrF-saksfelt: livssyn, funksjonshemmedes rettigheter og bistand.

Hun er i dag styremedlem i Norges Kristne Råd, paraplyorganisasjonen for kirkesamfunn i Norge.

Som daglig leder i Pinsebevegelsen i Norge må hun forholde seg til 340 lokale og uavhengige kirker i hele landet.

Hun er også daglig leder for Pinse bistand, samt styremedlem i Norsk Råd For Misjon og Evangelisering.

Tidligere har hun vært fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FO).

Ulfsten er utdannet innen kommunikasjon og journalistikk.